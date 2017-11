LIGUE 1 MOBILIS (6E JOURNÉE-MATCH RETARD) MCA-USMA le 21 novembre au stade du 5-Juillet

Le match MC Alger-USM Alger comptant pour la mise à jour de la sixième journée de Ligue 1 Mobilis se déroulera le mardi 21 novembre à 17h au stade 5-Juillet, a indiqué la Ligue de football professionnel. Cette rencontre reportée une première fois en raison de la participation des deux équipes aux quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique et de la coupe de la Confédération, a été ensuite renvoyée à plusieurs reprises en raison de la fermeture du stade 5-Juillet pour refaire sa pelouse en mauvais état. Outre son match contre le MC Alger qui constitue le grand derby de la capitale, l'USM Alger compte deux autres rencontres en retard contre respectivement l'US Biskra et l'ES Sétif. A la veille de la 11e journée de Ligue 1 Mobilis, le MC Alger occupe la 5e place avec 15 points et l'USM Alger la 11e position (12 pts) mais avec trois matchs en moins dont le premier ce samedi contre le leader le CS Constantine au stade Omar-Hamadi (Bologhine).