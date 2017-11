NA HUSSEIN DEY Neghiz en route vers l'Arabie saoudite

Le club saoudien d'Ohod SC (première division saoudienne) a annoncé avant-hier soir sur son compte twitter l'engagement de l'entraîneur algérien du NA Hussein Dey Nabil Neghiz, toujours sous contrat avec les Sang et Or, selon le manager du club Cherif Abdeslam. «Ohod a engagé l'entraîneur algérien de NAHD Nabil Neghiz qui avait participé à la Coupe arabe des clubs en juillet dernier en Egypte et détenteur d'un diplôme FIFA» écrit Ohod sur son compte twitter. L'ancien entraîneur-adjoint de l'ancien sélectionneur national Christian Gourcuff a laissé entendre jeudi soir à l'issue de la victoire du NAHD contre le MC Alger (1-0) en championnat de Ligue 1 qu'il allait quitter le club une fois qu'il résiliera son contrat dimanche prochain. De son côté, le manager du club Abdeslam Cherif a déclaré que Neghiz a effectivement émis le voeu de quitter le NAHD après avoir reçu une offre d'un club saoudien.

«J'ai discuté avec Neghiz, il a reçu une offre de l'Arabie saoudite, mais il est toujours sous contrat avec le NAHD. Une décision sera prise dimanche. Il pourrait rester comme il pourrait partir» a t-il indiqué. En cas de départ de Neghiz en Arabie saoudite, c'est son assistant Bilel Dziri qui devrait prendre en main le club, selon la même source. Sous la conduite de Neghiz, le NAHD a remporté deux victoires en 11 matchs et occupe la 8e place avec 13 points.

Le club saoudien d'Ohod avait engagé lors de l'intersaison le gardien international algérien Doukha Ezzedine en provenance du NA Hussein Dey.