PSG Lucas Moura parti pour rester

Selon les informations de Globo Esporte, Lucas Moura, l'ailier brésilien du Paris Saint-Germain, n'aurait pas spécialement l'intention de bouger lors du mercato d'hiver.

Un choix motivé par trois raisons. Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec le Paris Saint-Germain, l'ailier international brésilien Lucas Moura (25 ans) va-t-il migrer sous d'autres cieux lors du mercato d'hiver? Alors que le club de la capitale a besoin de dégraisser pour rester dans les clous du fair-play financier, l'ancien joueur de Sao Paulo apparaît comme le candidat numéro 1 pour faire ses valises à l'occasion de la prochaine période de mutations (les Argentins Javier Pastore et Angel Di Maria sont aussi présentés comme des partants potentiels selon les offres). Apparu à cinq reprises cette saison en Ligue 1 (56 minutes jouées), Lucas Moura ne rentre clairement plus dans les plans d'Unai Emery, l'entraîneur espagnol des coéquipiers de Thiago Silva. En coulisses, le directeur sportif, Antero Henrique semble d'ailleurs s'activer pour lui trouver une porte de sortie, mais le numéro 7 du PSG n'aurait pas spécialement l'intention de bouger cet hiver. Selon les informations de Globo Esporte, ce choix serait motivé par trois raisons. Alors que sa compagne attend un heureux événement, Lucas Moura ne voudrait pas spécialement partir dans de telles conditions. Surtout que le Brésilien garderait un espoir de convaincre son coach de lui donner sa chance. Et ceci malgré une concurrence XXL. De plus, ce proche de Neymar pourrait obtenir la nationalité française dans les prochains mois et ainsi libérer une place d'extra-communautaire. De quoi faciliter un éventuel transfert ou même une permanence sous les couleurs du club du président Nasser

Al-Khelaïfi (hypothèse la moins crédible compte tenu des contacts pour recruter Philippe Coutinho de Liverpool).