RABAH MADJER "Je retiens l'esprit combatif de l'équipe"

«Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs et je les en remercie. Ils ont fait un bon match contre une équipe nigériane très forte sur les plans physique et tactique. Malgré les nombreuses absences (six joueurs), l'Equipe nationale a réussi à tenir tête à un adversaire qui était déjà qualifié et jouait avec une grande aisance. Je suis satisfait aussi de la volonté des joueurs qui ont joué avec le coeur et n'ont pas lésiné sur les efforts. Cette prestation est de bon augure pour l'avenir de l'Equipe nationale. Les joueurs incorporés au cours du match ont apporté un plus à l'équipe, mais j'estime aussi que beaucoup de travail doit être effectué au sein de la sélection pour améliorer et perfectionner certains aspects. L'équipe a besoin d'être renforcée et on fera appel à d'autres joueurs.»