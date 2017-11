REAL MADRID Le terrible calvaire de Gareth Bale

Encore blessé, l'international gallois ne voit plus le bout du tunnel. Et ça fait forcément parler à Madrid.

Vingt-quatre. Non, ce n'est pas le nombre de titres remportés par Gareth Bale depuis son arrivée au Real Madrid ni son nombre de buts la saison dernière par exemple. C'est tout simplement son total de blessures depuis son arrivée à l'été 2013. 24 blessures en un peu plus de quatre saisons donc, la dernière hier après-midi. Le Real Madrid annonçait que le Gallois est touché à l'adducteur et la presse parle déjà de plus d'un mois d'absence! Des blessures à répétition inquiétantes et qui expliquent en partie pourquoi l'ancien de Tottenham manque de régularité et ne fait toujours pas l'unanimité chez les supporters merengues.

Le quotidien Marca dresse aujourd'hui un bilan médical complet du numéro 11 madrilène depuis son arrivée et ça fait froid dans le dos. Parmi les blessures les plus marquantes, sa blessure à la cheville de la saison dernière qui l'a laissé sur le carreau pendant 17 matchs ou ses pépins musculaires à répétition lors de l'exercice 2015/2016. Il faut dire que plus on avance dans le temps, et plus Gareth Bale semble fragile. Cette saison, il a déjà manqué neuf rencontres, et n'est pas près de renfiler les crampons avec sa nouvelle blessure... Il est même possible qu'il ne joue plus jusqu'en 2018. Pour se faire une idée du problème, cette statistique illustre bien le problème Bale: le Gallois a loupé 40 des 60 derniers matchs de son équipe! Au total, le Gallois a déjà manqué 79 rencontres officielles avec le club de la capitale espagnole. Dans le même temps, le média madrilène explique que le joueur est au fond du trou, dévasté par cette nouvelle blessure. Complètement remis de ses soucis précédents, il avait un peu plus d'une semaine pour se remettre à fond physiquement avant le grand derby madrilène du week-end prochain, qu'il va donc manquer. Il espérait enfin avoir mis ses soucis physiques derrière lui, et cette nouvelle a fait l'effet d'un véritable seau d'eau froide sur sa tête. Le staff médical madrilène a du travail..