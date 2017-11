BOUDEBOUZ EST REVENU SUR SES DÉBUTS AU BETIS "Je ne suis pas encore à 100%"

Le meneur de jeu du Bétis commence à retrouver sa forme

Cet été, Ryad Boudebouz a tourné la page Ligue 1. L'international algérien s'en est allé relever un nouveau challenge du côté du Betis Séville. Après trois mois en Espagne, l'ancien joueur de Montpellier a livré ses premières impressions.

Un accueil digne d'une rock star. Dès ses premiers pas à l'aéroport de Séville en août dernier, Ryad Boudebouz a été mis dans le bain par les supporters du Betis venus l'attendre nombreux et l'acclamer. Après quelques jours d'attente, le club andalou a enfin pu annoncer l'arrivée de Boudebouz le 9 août via une vidéo de présentation assez déroutante. Puis, l'ancien Sochalien a pu revenir à plus de sérieux et en dire plus sur son choix lors de sa présentation aux médias. «J'ai été bien accueilli par le club. Je suis heureux de venir en Espagne et ravi de porter les couleurs du Betis. J'ai beaucoup parlé avec Jonas Martin et Aïssa Mandi, ça a été décisif pour ma venue. Je suis pressé que la Liga commence. J'ai toujours aimé le football espagnol», avait-il expliqué. Trois mois après son transfert, où en est le natif de Colmar? Arrivé blessé en Espagne (entorse au genou), il a joué son premier match le 16 septembre contre le Deportivo La Corogne (9 minutes) avant d'enchaîner lors de la victoire face au Real Madrid où il s'est distingué, notamment avec une roulette mémorable sur Casemiro. Puis, l'Algérien a dû observer une nouvelle période de repos de trois semaines toujours à cause de son genou. Un mois plus tard, le joueur âgé de 27 ans a retrouvé la compétition et a enchaîné les matchs. Au total, Ryad Boudebouz a joué six matchs toutes compétitions confondues cette saison (5 de Liga, 1 de Coupe du Roi), soit 170 minutes de jeu. Il n'a pas encore pu disputer un match en intégralité. Mais il a réussi à se montrer décisif en claquant son premier but face à Getafe le 3 novembre (2-2). Un but qui lui a fait du bien comme il l'a avoué à Estadio Deportivo. «C'est un but très important pour l'équipe car il a donné un point.

Personnellement, c'est bien, car j'ai travaillé beaucoup pour revenir jouer». Le footballeur né en 1990 n'a pas ménagé ses efforts pour

retrouver les terrains. «Actuellement, je ne suis pas encore à 100%. Je le sens lors des matchs. Mais je suis en train de faire un effort énorme lors des entraînements avec l'entraîneur et le staff technique pour récupérer et retrouver mon meilleur niveau.» De quoi rassurer les supporters comme le club qui comptent beaucoup sur lui cette saison suite au départ de la pépite Dani Ceballos au Real Madrid durant le mercato d'été. Pourtant, l'Algérien, qui a été acheté pour 7 millions d'euros au MHSC, reste lucide. «Je ne me sens pas comme une star ou un transfert star. Je suis un joueur de plus dans l'équipe. Je suis très impressionné par le niveau d'accueil que j'ai eu de la part du public et de mes coéquipiers.» Ravi de ses premiers pas au Betis, Boudebouz sait qu'il a aussi signé dans un championnat correspondant parfaitement à ses qualités. «C'est une chose de voir le foot espagnol à la télévision et une autre complètement différente en étant ici. C'est très technique, n'importe quelle équipe peut te poser des problèmes et il y a des joueurs de qualité.

Je suis enchanté d'être ici. Ce football est similaire à celui que je sais jouer. C'est différent de la France.

Notre équipe a un bon niveau. Mais les équipes qui sont au-dessus ont un rythme frénétique et ce sera difficile de les suivre.» Mais avec un Ryad Boudebouz au top de sa forme, la donne pourrait changer pour le Betis, huitième de Liga actuellement.