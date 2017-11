Lili et Temmar précocement éliminés

Mohamed Mehdi Lili et Nadjib Temmar, les deux judokas algériens de plus de 100 kg, engagés dans les Championnats du monde «Open» actuellement en cours à Marrakech (Maroc), ont été éliminés avant-hier, dès leur entrée en lice dans cette compétition, respectivement au premier et au se cond tour. Lili a été versé dans la Poule «A» et il a été éliminé dès le premier tour face au Marocain Mustapha Abdellaoui. Pour sa part, Nadjib Temmar a été versé dans la poule «C» et il a eu la chance d'être exempté du premier tour. Mais il a perdu dès son entrée en lice, au 2e tour, face au Russe Alexander Mikhaylin. La compétition, organisée les 11-12 novembre, a drainé la participation de 58 athlètes (40 messieurs et 18 dames), représentant 28 pays, à savoir: Algérie, Azerbaïdjan, Autriche, Belarus, Belgique, Bosnie Herzégovine, Cameroun, Cuba, République tchèque, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Israël, Kyrgyzstan, Liban, Mongolie, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Ukraine et le pays organisateur, le Maroc. Avec un total de sept athlètes engagés (quatre messieurs et trois dames), la Russie enregistre le taux de participation le plus élevé, devant Cuba, la France, la Géorgie et le Maroc, tous avec quatre judokas, alors que le Japon n'en a engagé que trois.