CLASSEMENT DES BUTEURS Abid conforte sa 1ère place avec 8 buts

L'attaquant du CS Constantine Mohamed Amine Abid a conforté avant-hier sa première place au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 Mobilis, en inscrivant son huitième but personnel lors de la précieuse victoire chez l'USM Alger (1-2) pour le compte de la 11e journée. Un résultat qui permet aux Sanafir de consolider leur position de leader au classement général de la Ligue 1 Mobilis, avec 24 points, devant la JS Saoura (20 pts) et un groupe de trois clubs: ES Sétif, Paradou AC et MC Oran, ex-aequo à la 3e place avec 17 points. Le joueur du CSC est suivi par Mustapha Djalit (JS Saoura) qui a offert un succès à son équipe samedi face à l'USM Bel-Abbès (1-0) en inscrivant l'unique but de la partie. Oussama Darfalou (USM Alger) et Hamza Banouh (USM El Harrach) sont troisièmes, avec cinq buts chacun.