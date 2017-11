FOOTBALLEUR AFRICAIN DE L'ANNÉE BBC La succession de Mahrez ouverte sans les Algériens

La BBC a dévoilé avant-hier soir cinq nommés pour le prix de footballeur africain de l'année. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Guinéen Naby Keita, le Sénégalais Sadio Mané, le Nigérian Victor Moses et l'Egyptien Mohamed Salah brigueront la succession de l'Algérien Riyad Mahrez. Elu footballeur africain BBC de l'année 2016, Riyad Mahrez ne sera pas candidat à sa propre succession (comme pour son titre de Joueur africain de l'année, décerné par la CAF). En effet, sans surprise, l'Algérien de Leicester ne fait pas partie des cinq nommés dévoilés samedi soir par le média britannique. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Guinéen Naby Keita, le Sénégalais Sadio Mané, le Nigérian Victor Moses et l'Egyptien Mohamed Salah auront cette année l'honneur de se disputer la couronne. Un quintet plutôt logique. Malgré des performances toujours décevantes en sélection, Aubameyang a inscrit pas moins de 35 buts avec le Borussia Dortmund en 2017. Future recrue de Liverpool, Naby Keïta a, quant à lui, surpris l'Allemagne et l'Europe avec le RB Leipzig, tout en enfilant le costume de patron avec la Guinée. Mané et Salah sont virevoltants avec Liverpool et le Pharaon a conduit l'Egypte en finale de la CAN 2017 et au Mondial 2018. Performant en sélection avec le Nigeria, Moses a également remporté la Premier League avec Chelsea, en tant que titulaire en 2016-2017, malgré un début de saison gâché par les blessures. Un casting de choix donc. Tout juste pourra-t-on peut-être regretter l'absence de l'Ivoirien de Nice, Jean-Michaël Seri, vainqueur du Prix Foé 2017. «Les cinq candidats ont été désignés par les principaux experts du football en Afrique et au-delà. Il a été demandé à un expert de chaque pays de nominer cinq prétendants de leur choix et de les classifier en leur donnant une note de 1 à 5 (5 en haut de l'échelle)», précise la BBC. Désormais, il revient aux internautes d'élire le lauréat. Pour voter, rendez-vous ici avant le 27 novembre à 18h GMT.

Le vainqueur sera connu le lundi 11 décembre.