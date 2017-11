LIGUE 2 MOBILIS - 11E JOURNÉE:LA JSMS ET L'ASO NE LÂCHENT PAS LE PODIUM L'AS Aïn M'lila seule aux commandes

Les Crabes avaient tenu bon pendant pratiquement tout le match, avant de s'incliner à quelques encablures du coup de sifflet final, devant Dib, auteur du but victorieux à la 86e.

L'AS Aïn M'lila a repris seule les commandes de la Ligue 2 Mobilis de football en battant le MO Béjaïa (3e) dans le match au sommet de la 11e journée, disputée avant-hier et ayant vu l'autre ex-co-leader, la JSM Skikda, se neutraliser (1-1) chez la lanterne rouge, le RC Kouba. Les Crabes avaient tenu bon pendant pratiquement tout le match, avant de s'incliner à quelques encablures du coup de sifflet final, devant Dib, auteur du but victorieux à la 86e. Un précieux succès pour le leader qui consolide sa première place avec désormais 25 points, au moment où le MOB reste scotché à la 3e place, avec 21 unités. Soit juste derrière la JSM Skikda, 2e avec 23 points, après s'être contentée d'un nul face au le RC Kouba. L'issue aurait pu être beaucoup plus dramatique pour la JSMS, car le RCK avait réussi à ouvrir la marque dès la 6e minute de jeu, par Amrane, avant de préserver jalousement ce score jusqu'à l'heure de jeu, où il a fini par concéder l'égalisation devant l'inévitable Mokhtari. Les Skikdis restent ainsi au contact du leader, au moment où le Raed reste cloué dans les abysses du classement, avec 7 points. Soit avec deux longueurs de retard sur l'avant-dernier, le CRB Aïn Fakroun, ayant profité de la réception d'un autre mal classé, l'Amel Boussaâda, pour remporter un large succès (3-0). Les Tortues avaient ouvert le score par Allam dès la 13', avant de doubler la mise par Tatem (26'), et de clôturer le festival par Korichi (56'). De leur côté, les Criquets du CA Bordj Bou Arréridj ont été cueillis à froid lors de leur déplacement à Relizane, puisque le RCR local les a surpris dès la 8e minute de jeu, grâce à son buteur-maison Mohamed Derrag. Une précieuse victoire pour les Vert et Blanc, qui s'étaient provisoirement hissés à la 4e place avec 19 points, avant de reculer à la 6e place en début de soirée, après le déroulement des matchs JSM Béjaïa-MC El Eulma et ASO Chlef-ASM Oran, car les victoires des Béjaouis et des Chélifiens leurs ont permis de prendre respectivement les 5e et 4e places. Le club de Yemma Gouraya a battu le MC El Eulma (3-0), grâce à Ghanem (16'), Benchaïra (48') et Belgherbi (80'), au moment où l'ASO s'est remis à Benhamla (26') et Attafen (90'+3) pour l'emporter contre l'ASMO (2-0).

Le coup de massue de cette 11e journée a été reçu par le GC Mascara, lors de son déplacement chez le WA Tlemcen, car après avoir tenu bon pendant plus de 90 minutes, ils ont craqué dans le temps additionnel, sur un but assassin de Boughalia (90'+2). Un précieux succès pour le WAT, qui se hisse à la 9e place du classement général, ex aequo avec le MC Saïda, avec

12 points chacun. Quoique, le MCS aurait pu s'emparer seul de cette 9e place s'il avait préservé le score à Batna, où il avait commencé par mener (1-0) grâce à Cheikh Hamidi (22') avant de se faire rejoindre à quelques encablures du coup de sifflet final (1-1). Malgré de gros problèmes internes, ayant conduit l'entraîneur Abbas à démissionner, Le CAB, pourtant réduit à dix après l'expulsion précoce de Dif, n'a rien lâché dans ce match et a réussi à égaliser par Mebarki, sur penalty à la 82'. Un nul au goût de victoire pour le Club des Aurès, secoué par de gros problèmes internes, ayant conduit l'ex-entraîneur en chef, Abbas, à démissionner. C'est d'ailleurs son adjoint, l'ex-défenseur international du club, Salim Aribi qui a conduit l'équipe lors de cette 11e journée. Malgré ce match héroïque des Chaouis, leur équipe stagne dans une inconfortable position de premier club relégable, avec 10 points, alors que le MCS respire un peu mieux dans le milieu du tableau, grâce notamment à sa neuvième place.