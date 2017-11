NOUVELLES DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES



Tir sportif

En prévision de la participation algérienne aux Jeux africains de la jeunesse 2018 à Alger, qualificatifs aux Jeux olympiques de la jeunesse prévus la même année à Buenos Aires (Argentine), la Fédération algérienne de tir sportif a placé trois athlètes au Lycée sportif de Draria (Alger) afin de suivre un programme spécifique. C'est la première fois depuis la création de ce Lycée national en 2001 que des tireurs suivent un cursus scolaire.



Arts martiaux

Une session d'entraînement pour le passage de grade au profit des athlète de l'Est du pays s'est déroulée les 10 et 11 novembre à Guelma sous la houlette du Grand maître de vovinam viet vo dao, Mohamed Djouadj.



Sports de boules

Les trois disciplines des sports de boules (pétanque, boule lyonnaise et raffa) seront présentes lors des prochains Jeux méditerranéens, prévus durant l'été 2018 à Tarragone (Espagne).



Billard

La sélection algérienne de billard, composée de quatre joueurs, a pris part au Championnat arabe de la discipline qui s'est déroulé du 5 au 11 novembre à Beyrouth (Liban).



Natation

La nageuse algérienne Rania Hamida Nefsi a battu deux records d'Algérie sur 200m 4 nages (2min 17sec 99/100) et 400m 4 nages (4:48.98), lors de sa participation au Grand festival de natation par équipes (section 1) au Canada.



Sports aériens

Un stage d'initiation en motoplaneur encadré par l'entraîneur français Bernard Bonnet s'est déroulé du 5 au 11 novembre à Biskra.