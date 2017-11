PAUL PUT A DÉMISSIONÉ HIER Miloud Hamdi de retour à l'UsMA

L'entraîneur belge de l'USM Alger, Paul Put, a annoncé sa démission juste après la défaite concédée par son équipe à domicile à Bologhine devant le CS Constantine, avant-hier soir pour le compte de la 11e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Les Ruge et Noir, qui comptent encore trois matchs en retard (MC Alger, ES Sétif et US Biskra), pensaient avoir fait l'essentiel en ouvrant le score par Yaya à la 11e minute, mais le retour en force des Sanafir, en seconde période, leur a permis de renverser la vapeur grâce à deux buts de Abid (58e) et Dehar (73). Cette défaite a contraint Put à démissionner surtout qu'il était déjà sur la sellette après la défaite de l'USMA en demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique. Hamdi (43 ans), qui avait rejoint l'USMA en été 2015, a réussi sa première expérience comme entraîneur principal d'un club de l'élite. Il a mené les Rouge et Noir pour la première fois de leur histoire en finale de la Ligue des champions d'Afrique (perdue face aux Congolais du TP Mazembe) et aussi à un septième titre de champions d'Algérie. Par la suite, Hamdi a rejoint le club marocain de la Renaissance Berkane pour quelques mois avant de retourner en France. Miloud Hamdi revient donc à l'USMA deux ans après et qui a paraphé son son contrat, nous dit-on, hier qui s'étalera jusqu'à la fin de la saison en cours, avec pour mission de rebooster les Rouge et Noir et ratrapper leur retard en championnat.