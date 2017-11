RABAH MADJER, COACH DES VERTS "Redonner confiance aux joueurs"

Comptant sur le respect entre lui et les joueurs, Rabah Madjer regrette par ailleurs que les joueurs du championnat local aient été marginalisés

Le sélectionneur de l'Equipe nationale, Rabah Madjer, a affirmé dans un entretien à France-Football que son rôle au

sein des Verts est de redonner confiance aux joueurs, estimant que la situation de l'équipe est un mal qui doit nous faire du bien pour l'avenir. «Mon rôle va être de leur redonner confiance, parce que je suis persuadé que ce sont des bons garçons. Il faut une communication de proximité pour essayer de relancer la machine», a-t-il dit, indiquant que «les joueurs ont reçu énormément de coups à la tête avec des multiples changements d'entraîneurs». «Il n'y avait plus aucune cohérence. J'estime que c'est un mal qui doit nous faire du bien pour l'avenir. Nous avons de très bons joueurs, il faut reconstruire l'Equipe nationale sur des bases très solides», a ajouté l'homme à la célèbre talonnade, qualifiant l'élimination de l'Algérie du Mondial 2018 d'accident de parcours. Pour lui, malgré les talents individuels, l'Algérie a failli par un manque d'esprit collectif, soutenant qu'il n'y avait plus de bloc et de solidarité lors des derniers matchs. Comptant sur le respect entre lui et les joueurs, Rabah Madjer regrette par ailleurs que les joueurs du championnat local aient été marginalisés «Oui, le respect c'est la clé. C'est aussi vrai pour les joueurs du championnat local qui ont été longtemps marginalisés. On doit les respecter aussi», a-t-il soutenu, déplorant dans la foulée une campagne de déstabilisation contre lui. Même s'il se présente comme le défenseur du joueur local, le sélectionneur algérien avoue qu'il n'est pas là pour faire la révolution et tout changer. «Ce serait une énorme bêtise. Maintenant, je gère une Equipe nationale, je ne peux pas créer des catégories, c'est un ensemble unique et indivisible», a-t-il expliqué, annonçant que pour redonner un intérêt aux joueurs du cru, il organisera un stage de préparation avec les joueurs du championnat d'Algérie. «Cela nous permettra de les faire travailler tactiquement, pour se remettre au niveau par rapport à une formation en partie défaillante», a-t-il précisé.