TOURNOI «FUTURES 35» DE TENNIS EN TUNISIE Hassan passe au second tour

Le tennisman algérien Mohamed Hassan a composté avant-hier soir son ticket pour le second tour de la phase qualificative du tournoi international seniors «Futures 35» qui se dispute à Hammamet (Tunisie) après son succès face à l'Italien Gabriele Nardelli par deux sets à zéro (6-0, 7-5). Lors du second tour, prévu hier, le vice-champion d'Algérie 2017 devait défier l'Egyptien Samy Grace, tête de série numéro 5. En cas de victoire, Hassan sera confronté au vainqueur du match opposant le Slovaque Anze Arh à l'Italien Giuliano Benedetti, tête de série numéro 10. Cette compétition, destinée uniquement aux messieurs, est dotée d'un prize money de 15 000 USD et se déroule sur les courts en terre battue de l'hôtel Sentido Phenicia-Hammamet.