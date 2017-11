EN MARGE D'UNE RÉUNION ORGANISÉE À CONSTANTINE Zetchi s'associe aux présidents des clubs amateurs

Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, s'est réuni vendredi dernier, à l'hôtel El Kheyyam de Constantine, avec les présidents des différentes ligues et des présidents de clubs amateurs de l'Est du pays. Au total, outre le président de la FAF, six membres du Bureau fédéral ont marqué cette réunion de leur présence: Bachir Ould Zemirli, Amar Bahloul, Mohamed Ghouti, Rachid Gasmi, Noureddine Bakiri et Radia Fertoul. Etaient également présents Mohamed Saâd, secrétaire général de la FAF, Ali Malek, président de la Ligue du football amateur, Youcef Benmedjeber, président de la Ligue Inter-régions, Djamel Kashi, président de la Ligue dz football féminin, Djamel Zemam, président de la Ligue de Futsal, ainsi que de nombreux présidents des Ligues régionales et de wilaya. Par les chiffres, il y a 97 présents (en ne comptant pas les membres du BF), dont 42 membres votants de l'AG de la FAF entre présidents de Ligues régionales et présidents de Ligues de wilaya. Après l'allocution du président de la FAF, un débat a été ouvert afin de permettre aux présidents de clubs amateurs et de Ligues de wilaya désireux d'exprimer une opinion ou une doléance de le faire dans un cadre organisé. Beaucoup d'intervenants ont exposé les difficultés rencontrées au quotidien par les clubs amateurs et relevé le caractère obsolète de certaines dispositions des règlements généraux régissant le football amateur, d'où la nécessité de les amender. Le président de la FAF a rappelé que des propositions d'amendements ont été envoyées à la base par la Commission d'amendement des statuts pour enrichissement et validation et que rien ne se décidera ni ne se fera sans l'adhésion de la majorité, invitant de même les présents à faire part de leurs propositions lors du Symposium sur le renouveau du football algérien programmé pour les 11 et 12 décembre 2017 au Centre international des conférences à Alger. A l'issue d'un débat riche mené dans un parfait esprit démocratique, la séance a été levée avec la promesse de l'organisation d'autres rencontres avec les clubs amateurs, que ce soit à l'Est comme c'était le cas vendredi dernier ou dans les autres régions du pays comme cela se fera prochainement.