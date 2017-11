LIGUE 1 MOBILIS - 11E JOURNÉE:LA JS SAOURA SEUL DAUPHIN Le CS Constantine impose sa suprématie

Derfalou et ses partenaires se sont fait surprendre par les Sanafir à domicile

Le retour en force des hommes de l'entraîneur Amrani, en 2e période, leur a permis de renverser la vapeur grâce à deux têtes du buteur Abid (58e) et Dehar (73e), et continuer du coup leur belle chevauchée en tête du classement.

Le leader CS Constantine, vainqueur sur le terrain de l'USM Alger (2-1), réalise une excellente opération lors de la 11e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis jouée jeudi et avant-hier, en creusant l'écart sur l'un de ses plus sérieux concurrent pour le titre l'ES Sétif, (tenante du titre) accrochée chez la lanterne rouge, l'USM Blida (0-0), alors que la JS Saoura s'est emparée seule de la deuxième place après son succès contre l'USMBA (1-0). Les Rouge et Noir qui comptent encore trois matchs en retard (MC Alger, ES Sétif et US Biskra), pensaient avoir fait l'essentiel en ouvrant le score par Yaya (ex-MO Béjaïa) dés la 11e minute, mais le retour en force des hommes de l'entraîneur Amrani, en 2e période, leur a permis de renverser la vapeur grâce à deux têtes du buteur Abid (58e) et Dehar (73e), et continuer du coup leur belle chevauchée en tête du classement. Le nouveau dauphin a pour nom, la JS Saoura. Une victoire à domicile devant l'USM Bel-Abbes, grâce au buteur-maison, Djallit (53e) lui permet de rester à 4 points, du CSC, mais surtout de prendre trois points d'avance sur la meute de poursuivants. Auparavant, la formation sétifienne qui avait pourtant une tâche plus aisée que les Sanafir, a buté sur une courageuse défense de Blida, qui refuse d'abdiquer en dépit de sa mauvaise posture. Ce semi-échec (0-0) des hommes de Madoui, pourrait être lourd de conséquence pour la défense de son titre. Le MC Oran vainqueur de l'O. Médéa (2-0), a été également le grand bénéficiaire de cette journée en rejoignant le groupe de tête (17 pts). Tenus en échec lors de la 1re période, les Oranais ont finalement trouvé la faille en 2e période suite à un but contre son camp du Médéen Boubakar (57), et un second libérateur de Toumi (67). Le Paradou AC (17 pts) vainqueur jeudi de l'US Biskra fait également partie du podium, une performance de choix pour un nouveau promu en Ligue 1. L'autre choc de la journée entre la JS Kabylie et le CR Belouizdad joué sous une pluie battante, s'est terminé sur un score de parité (2-2). Le CRB qui court derrière sa 4e victoire, après avoir gagné les 3 premières journées, a décroché un précieux point, alors que la venue d'Aït Djoudi à la barre technique des Canaris, n'a pas donné le déclic tant attendu. En revanche, la belle série du MC Alger s'est arrêtée net devant son voisin algérois du NA Hussein Dey. Un but assassin du Nahdiste Boulaouidat (90) a privé les Doyen d'une place sur le podium, alors que le Nasria qui va se séparer de son entraîneur Nabil Neghiz remonte sensiblement au milieu du tableau. Le match des mal-classés, DRB Tadjenanet-USM Harrach s'est terminé sur un nul (1-1) qui arrange beaucoup plus les Harrachis. Ces derniers ont mené au score depuis la 7e minute, grâce à Banouh, ont été rejoints en 2e période par Haddad (70e).