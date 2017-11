QUATRE PAYS ARABES PRÉSENTS EN RUSSIE Une performance historique

Par Lounès MEBERBECHE -

L'entraîneur français Hervé Renard a réussi à qualifier le Maroc 20 ans après

En vingt participations aux phases finales de Coupe du monde, les sélections arabes ne se sont qualifiées pour le deuxième tour qu'à trois reprises.

Le Maroc et la Tunisie se sont qualifiés avant-hier soir au Mondial 2018 en Russie, en arrachant les deux derniers billets qualificatifs de la zone Afrique. Ils rejoignent le Nigeria, l'Egypte et le Sénégal, qui s'étaient déjà qualifiés. Les Marocains disputaient une sorte de «finale» du groupe C en allant défier la Côte d'Ivoire à Abidjan. L'entraîneur des «Lions de l'Atlas», le Français Hervé Renard, connaissait particulièrement bien son adversaire du jour puisqu'il a dirigé la sélection ivoirienne par le passé. Ses joueurs n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires en inscrivant deux buts en cinq minutes pour assommer une Côte d'Ivoire brouillonne et inefficace. Dirar ouvrait le score sur un centre que personne ne touchait, surprenant Gbohouo (1-0, 25e). Benatia profitait du laxisme de la défense ivoirienne pour doubler la marque en reprenant un corner de Boussoufa (2-0, 30e). Les Marocains n'avaient plus goûté aux joies d'une Coupe du monde depuis 20 ans. Il s'agit de la 5e présence du Maroc à la messe footballistique mondiale après celles de 1970, 1986, 1994 et 1998. La Tunisie de son côté a largement dominé la Libye mais a dû se contenter d'un petit match nul (0-0) avant-hier à Radès, suffisant pour se qualifier. «Les Aigles de Carthage» restaient sous la menace de la République démocratique du Congo et ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Mais Mathlouti et ses partenaires ont été assez maîtres de leur sujet et ont réussi à préserver leur qualification à une quatrième Coupe du monde, après celles de 1978, 1998, 2002 et 2006, où elle n'a jamais franchi le premier tour et s'est contentée d'une victoire, obtenue face au Mexique (3-1) en Argentine en 1978. Le Nigeria et l'Egypte avaient déjà validé leurs billets auparavant. Enfin, le quatrième pays arabe qui sera présent en Russie est l'Arabie saoudite qui a décroché son billet pour le Mondial 2018 grâce à une victoire face au Japon (1-0). Elle contraint du même coup l'Australie à passer par les barrages. Pour l'Arabie saoudite, il s'agira de la 5e participation à la phase finale d'un Mondial. La dernière remonte à 2006, en Allemagne. Le meilleur résultat des Saoudiens en revanche avait été obtenu en 1994 aux Etats-Unis, avec un 8e de finale. Une énorme performance pour ces quatre pays arabes qui seront présents en force en terre russe pour honorer les nations arabes et tenter de faire mieux que l'Algérie en 2014, en franchissant le tour des 8es de finales. En 20 participations aux phases finales de Coupe du monde, les sélections arabes ne se sont qualifiées pour le deuxième tour qu'à trois reprises. C'est un pays africain, le Maroc, qui est allé pour la première fois au-delà de la phase de poules, au Mexique en 1986. Le deuxième à avoir franchi ce cap est l'Arabie saoudite aux États-Unis en 1994. La dernière performance revient aux Verts avec leur parcours historique au Brésil avant de se faire éliminer en 8es de finale par le futur Champion du monde, l'Allemagne. En tout cas, jamais un Mondial n'a connu un nombre aussi élevé de pays arabes qui prennent part à cette compétition mondiale, une performance qui favoriserait certainement la revalorisation du football arabe et pourquoi pas un nombre plus nombreux lors de la prochaine édition en 2022 au...Qatar.