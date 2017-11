L'EN A REPRIS HIER LES ENTRAÎNEMENTS AU CTN La Centrafrique pour oublier le Mondial russe

Par Saïd MEKKI -

Le coach national tente de remotiver ses capés après cette élimination du Mondial

Si on suit l'idée du sélectionneur des Verts, on devrait voir de nouvelles têtes dans le «Onze» rentrant puisqu'il s'agit simplement d'un match amical et une revue d'effectif s'impose donc d'elle-même.

Après une journée de repos bien méritée, les joueurs de l'Equipe nationale ont repris les entraînements hier au Centre technique national de Sidi Moussa pour préparer la rencontre amicale face à la République centrafricaine programmée pour demain à 20h30 au stade du 5-Juillet d'Alger. Rabah Madjer insiste en déclarant à qui veut bien l'entendre, à l'issue du match nul des Verts contre le Nigeria au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine: «Je suis fier de mes joueurs. Ils ont fait un bon match et ils se sont battus à fond, malgré les nombreuses blessures...». «C'est de bon augure pour redémarrer sur des bases solides à l'avenir», estime-t-il. Plusieurs spécialistes, des observateurs et des fans des Verts ont été surpris par le «Onze» choisi par Madjer afin de débuter le match contre le Nigeria ainsi que par les remplaçants incorporés au cours du match. Et comme le sélectionneur en chef des Verts lui-même le précise: «Je n'ai pas attendu le match de la Centrafrique pour donner leur chance à certains puisque je l'ai déjà donnée en incorporant Abdellaoui, Ferhat et Bounedjah où j'ai même pris beaucoup de risques dans un match pareil...», estime-t-il. Or, ce n'est, pour ainsi dire, pas un véritable choix qu'a fait Madjer, soit dit en passant, mais c'est un choix par défaut qu'il a opéré dans la mesure où il a enregistré pas moins de cinq titulaires habituels des Verts la veille de ce match, à savoir: Attal, Ghoulam, Bensebaïni, Soudani et enfin Bentaleb. Nul doute que si ces joueurs étaient aptes à jouer, il n'aurait certainement jamais osé prendre le «risque» d'effectuer tous ces changements. Bref, à quelque chose malheur est bon. Et c'est donc bon pour les «nouveaux» joueurs qui se retrouvent carrément titulaires sauf pour Nessakh dont le choix fait par Madjer en le remplaçant après quelques minutes de jeu pour raison tactique l'a touché en son for intérieur. Et le joueur a bien raison, car cette erreur tactique est impardonnable pour un ex-sélectionneur des Verts et surtout un ex-très bon joueur, sachant ce que pourrait coûter un tel geste pour un nouveau venu. Aujourd'hui, le match amical contre la République centrafricaine prévu demain au 5-Juillet sera une très belle opportunité pour oublier le Mondial russe et ouvrir une nouvelle page. En d'autres termes et si on suit l'idée du sélectionneur en chef des Verts, on devrait voir de nouvelles têtes dans le «Onze» rentrant puisqu'il s'agit simplement d'un match amical et une revue d'effectif s'impose donc d'elle-même. On devrait donc bien voir les «remplaçants» faire leur entrée en sélection dès ce mardi. Il est vrai qu'il ne s'agirait pas de bouleverser le groupe, mais des changements sont attendus et c'est d'ailleurs Madjer lui-même qui le dit: «J'ai bien donné leur chance à certains joueurs et ce sera également aussi le cas face à la Centrafrique où l'on va voir d'autres joueurs». Si on suit donc ce raisonnement, on devrait voir un nouveau gardien de but et c'est à choisir entre Salhi et Rahmani. L'expérimentation en défense devrait permettre donc de voir Ziti voire le jeune Arous et pourquoi pas, à la place de Mandi. Abdellaoui qui a remplacé l'infortuné Nessakh devrait être aligné d'entrée. Houari Ferhani est bien placé pour être la doublure de Ghoulam. Au milieu, en l'absence des habitués Taïder et Bentaleb blessés et après avoir essayé Ferhat et Bennacer, le retour d'un Djabou et la reconduction d'un Bounedjah seraient bons à voir. Dans le secteur offensif avec au lieu du trio vedettes Mahrez, Slimani, Brahimi, retrouver Hanni-Slimani-Brahimi qui ont terminé en force le match face au Nigeria serait bien instructif. Sauf si bien évidement d'autres options seront choisies par le staff technique composé du trio Madjer-Menad-Ighil. Une chose est sûre, ce trio de techniciens aura les coudées bien franches durant pas moins de cinq mois pour faire le bon choix des «23» qu'il comptera choisir pour la suite des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2019 prévue au Cameroun. C'est un temps largement suffisant pour voir une «nouvelle» Equipe nationale avec un nouvel état d'esprit «guerrier» pour se présenter en conquérante en vue de cette fameuse CAN 2019 principal objectif écrit sur le contrat de Madjer et son staff...

S.M.