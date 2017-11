ARSENAL La presse anglaise s'emballe pour Fekir

De retour à son meilleur niveau, Nabil Fekir (24 ans, 11 matchs et 11 buts en L1 cette saison) réalise un début de saison étincelant. Du coup, le nom de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais circule à nouveau du côté de plusieurs écuries européennes. Hier, le Daily Star s'emballait et affirmait qu'Arsenal serait «proche» de faire signer le Gone cet hiver en échange de 67 millions d'euros! «C'est presque fait», croit même savoir le média britannique qui évoque des «négociations avancées». De cette façon, les Gunners assureraient leurs arrières et pourraient céder en janvier Alexis Sanchez et Mesut Özil, libres en fin de saison, afin de toucher une indemnité de transfert. Une stratégie qui tient la route, à ceci près qu'un départ de Fekir en cours de saison demeure complètement inenvisageable. Surtout que l'OL a déjà bien vendu l'été dernier...