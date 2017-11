CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 2017 DE HANDI-BASKET Changement dans le programme de la compétition

Le programme du championnat d'Afrique des nations du handi-basket (messieurs et dames), prévu à Durban du 18 au 24 novembre a été remanié suite au forfait du Nigeria et du Ghana, a-t-on appris hier auprès des organisateurs. Le tournoi des messieurs était prévu en système de mi- championnat de deux poules de quatre. Un premier tour devait classer les équipes dans leurs poules, avant d'entamer une seconde phase en élimination directe.

Celui des dames devait se jouer en une seule poule de cinq sélections, puis des demi-finales et la finale. Les défections du Nigeria et du Ghana, ont obligé les organisateurs à remodeler le programme général, selon le règlement en vigueur de la Fédération internationale de basket-ball en fauteuils (IWBF), optant pour un seul tournoi pour les deux catégories.

L'équipe qui engrangera le plus de points chez les messieurs et dames, sera déclarée championne d'Afrique et prendra le seul ticket qualificatif au Championnat du monde de handi-basket, programmé à Hambourg en Allemagne en 2018. Après le désistement du Nigeria et du Ghana, le tournoi masculin regroupera donc, les sélections d'Algérie (championne d'Afrique en titre), l'Afrique du Sud (pays hôte), le Maroc, l'Egypte, Zimbabwe, Angola et Kenya, alors que celui des dames mettra aux prises, les sélections d'Algérie (détentrice du titre), l'Afrique du Sud, Kenya et Zimbabwe.