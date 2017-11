CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE DE BOXE Plus de 140 pugilistes à Tamanrasset

Au moins 147 pugilistes prennent part au Championnat national militaire de boxe, qui a débuté avant-hier à la salle omnisports du centre de loisirs familial de la 6e Région militaire (RM) à Tamanrasset. Représentant les régions militaires, les commandements de forces et unités et écoles militaires, ces pugilistes, scindés en 20 équipes, sont en lice dans

10 catégories de poids lors de cette manifestation sportive devant se poursuivre au 18 novembre courant. Ce championnat a été ouvert, au nom du commandant de la 6e RM, par le chef d'état-major de la même région, le général-major Ahcène Slimane, qui s'est félicité des moyens humains et matériels mobilisés par le commandement de la région pour assurer le succès de ce rendez-vous sportif, appelant les participants à faire prévaloir l'esprit fair-play et la saine émulation tout au long de la compétition.