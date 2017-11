FAIR-PLAY FINANCIER Le PSG a déjà un plan

Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain va devoir augmenter ses recettes s'il veut rentrer dans les clous du fair-play financier. Selon L'Équipe, la formation a un plan et s'y active déjà.

Le Paris Saint-Germain va devoir récupérer près de 75 millions d'euros cette année. Pourquoi? Parce qu'après l'été de toutes les dépenses et le recrutement XXL de Neymar et de Kylian Mbappé (bien qu'en prêt avec option d'achat) entre autres, les dirigeants parisiens savent aussi qu'ils devront faire entrer de l'argent dans les caisses. Sinon? Le fair-play financier de l'Union européenne des associations de football (UEFA) pourrait sanctionner le PSG et cette fois cela devrait être plus fort que la première fois. Dès lors, Nasser Al-Khelaïfi et ses collègues de Paris se sont mis en quête de moyen de faire rentrer de l'argent et ils sont légion.

Dans L'Équipe, on apprend ce lundi ce que peut espérer le président francilien comme revenu cette année. Par exemple, le contrat avec Nike, qui est censé être en cours jusqu'en 2022, pourrait être changé par un avenant et rapporter entre 40 et 50 millions d'euros par an contre seulement 25 millions d'euros à l'heure actuelle et avec un bail qui court encore longtemps. Mais ce n'est pas tout, avec l'arrivée de Neymar, le PSG va pouvoir récupérer beaucoup de revenus. Outre, le sponsor Fly Emirates, qui pourrait doubler (passer de 25 à 50 millions d'euros/an) et qui se termine en 2019, le merchandising et les tournées mondiales (d'été et d'hiver) peuvent rapporter quelques deniers en plus qui ne seront très certainement pas négligeables à l'heure de solder les comptes devant une instance continentale très attentive. Enfin, en dernier - ou premier, c'est selon - recours, le Paris Saint-Germain pourra toujours céder des joueurs comme Lucas, Di Maria ou Pastore.

Mais il faudra faire attention, ce n'est pas seulement cette année qu'il faudra faire rentrer de l'argent, mais bien tous les ans pour amortir les transferts et les salaires des deux nouvelles stars fraîchement arrivées dans la capitale. Pour rappel, RMC révélait il y a peu que les dirigeants parisiens étaient sortis sereins de leurs réunions avec ceux qui gèrent le fair-play financier.

De bon augure?