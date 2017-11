JS SAOURA Bouali réclame du renfort en défense

La JS Saoura s'est vite remise sur le bon chemin en remportant son match à domicile contre l'USM Bel Abbès (1-0) samedi dernier pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1, mais son entraîneur, Fouad Bouali réclame toujours du renfort au niveau de son secteur défensif. «Il est clair que cette victoire nous permet de retrouver la sérénité après une semaine quelque peu mouvementée à cause de notre défaite à Constantine, mais l'équipe a encore besoin de renfort, notamment au niveau de son secteur défensif», a déclaré le patron technique du club du sud-ouest du pays. La JSS attend donc avec impatience le mercato hivernal, dont l'ouverture est prévue pour le

15 décembre prochain, dans l'espoir de dénicher les «oiseaux rares» qui font défaut à une équipe qui trouve du mal à résister aux assauts offensifs de ses adversaires, notamment à l'extérieur. La lourde défaite concédée lors de la précédente journée sur le terrain du CSC (4-2) à cause notamment de flagrantes erreurs défensives, a conforté l'entraîneur Bouali dans sa conviction. Cet échec a même failli plonger l'équipe dans la crise, après que certains supporters aient perturbé la séance de la reprise en s'en prenant aux joueurs et en réclamant le départ de l'entraîneur. Mais la direction de la JSS, et contrairement à ses habitudes, n'a pas cédé à la pression et a renouvelé sa confiance à Bouali qui a réussi à remobiliser ses troupes pour renouer vite avec le succès. Et si Bouali s'en est sorti indemne, certains de ses joueurs, notamment les défenseurs, ont dû s'expliquer de leurs bévues devant la commission de discipline de leur club, à leur tête, l'arrière central Mohamed Amine Madani, et qui a multiplié les bourdes lors de ces derniers matchs. Toujours est-il que malgré ses lacunes défensives, la JSS parvient à se positionner à la 2e place du classement après 11 journées. Un «exploit» rendu possible grâce notamment à ses performances à domicile où elle a réalisé jusque-là un parcours sans faute, en remportant les six matchs disputés au stade du 20-Août 1955 de Béchar.