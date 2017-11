MC ORAN Bouakkaz ira au bout de son contrat

Contrairement aux rumeurs colportées dans les milieux du club oranais, le technicien tunisien compte aller au bout de son aventure avec les Hamraoua.

L'entraîneur du MC Oran, Moaz Bouakkaz, sous pression avant la victoire de son équipe face à l'O Médéa (2-0) samedi dernier, a indiqué, hier, qu'il comptait aller au bout de son contrat devant expirer à l'issue de la saison en cours, contrairement aux rumeurs colportées dans les milieux du club oranais. «Comme nous ne gagnons plus à domicile depuis la première journée, certaines parties dans le club profitaient de chacun de nos faux-pas à domicile pour colporter des rumeurs sur mon prétendu départ dès la fin de la phase aller», a déclaré le coach tunisien. «Il s'agit évidemment de rumeurs non fondées visant à nous déstabiliser. Certes, on trouvait de la peine pour s'imposer à domicile, mais à aucun moment l'idée de quitter le club n'a effleuré mon esprit», a-t-il précisé.

Le MCO a du attendre la 11e journée pour renouer avec le succès dans son stade fétiche Ahmed-Zabana où il n'a plus gagné depuis la première journée contre l'USM Blida (3-0). Pis encore, l'équipe restait sur une défaite à domicile contre l'ES Sétif (2-1) pour le compte de la 9e journée, une nouvelle contre-performance ayant conforté les rumeurs au sujet d'un prétendu départ imminent de l'ex-entraîneur du RC Relizane. «Malgré nos contre-performances à domicile, j'étais satisfait du rendement de mes joueurs qui progressent de match en match. Ils ont d'ailleurs été récompensés contre l'OM, une équipe qui sait bien négocier ses matchs en déplacement, en retrouvant notamment leur équilibre défensif et leur efficacité devant», s'est encore félicité Bouakkaz. C'est donc avec un moral gonflé à bloc que le MCO, une formation qui voyage bien, se rendra vendredi à Constantine afin de défier le Chabab local, qui n'est autre que le leader du championnat, dans le cadre de la 12e journée.

Les Oranais se sont hissés à la 3e place avec 17 points, distancés de sept unités par leur prochain adversaire.