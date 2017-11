PSG Draxler répond à la rumeur Bayern

Barré au poste d'ailier, Julian Draxler (24 ans, 10 matchs et 2 buts en L1 cette saison) se console en enchaînant les bonnes performances comme relayeur avec le Paris Saint-Germain. Alors que le Bayern Munich s'intéresserait à lui (voir ici), l'Allemand s'est montré catégorique au sujet de son avenir. «Je ne lorgne pas un départ du PSG cet hiver ou en été. Je suis au beau milieu de la saison avec le club et je me concentre sur les objectifs élevés qui sont les nôtres, a assuré l'ancien joueur de Wolfsbourg, actuellement en sélection, devant les médias. Ce n'est pas du tout un moment opportun pour moi pour penser à mon avenir à court ou plus long terme.» Sous contrat jusqu'en 2021, le Francilien n'a toutefois pas fermé la porte à un retour en Bundesliga, qui est «évidemment toujours intéressante», à plus long terme.