REAL MADRID Neymar coûterait 450 millions d'euros

Confrontée aux blessures récurrentes de Gareth Bale, la Maison Blanche aurait l'intention de recruter une nouvelle superstar l'été prochain. Un nom se détache en priorité, celui de l'attaquant brésilien du PSG. Et si Neymar ne restait qu'une saison au

PSG? A priori farfelue, cette hypothèse n'est cependant pas complètement à écarter. Au-delà des états d'âme supposés de la star brésilienne, qui font les choux gras des presses brésilienne, espagnole et française, la situation actuelle est celle d'un marché des transferts un peu plus imprévisible chaque été qui passe, où tout peut aller très vite et où les offres les plus folles peuvent se concrétiser en transferts. Très discret lors du mercato estival, le Real Madrid a en effet l'intention de poser sa patte sur le mercato de l'été 2018. Plusieurs dossiers occupent d'ores et déjà la cellule recrutement du club merengue, mais la priorité serait de faire venir une star offensive dans la force de l'âge, afin notamment de compenser les absences récurrentes sur blessure du Gallois Gareth Bale. Une enveloppe de transfert de 200 millions d'euros serait ainsi prévue à cet effet. Selon Marca, le Real aurait ciblé un profil en particulier, celui de Neymar. Le Brésilien, qui aura 26 ans en février prochain, remplit évidemment tous les critères sportifs, mais pour l'attirer, il faudrait sans doute aller au-delà de l'enveloppe prévue. Le quotidien espagnol avance ainsi un montant total de 450 millions d'euros, comprenant l'indemnité de transfert et le salaire du joueur. Le Real ira-t-il jusque-là? Dans la conjecture actuelle, ce ne serait pas si étonnant...