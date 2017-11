TOURNOI «BBVA OPEN DE VALENCE» DE TENNIS Inès Ibbou sur la liste d'attente

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou s'est portée candidate pour le «BBVA Open de Valence», un tournoi du circuit professionnel féminin, prévu du 20 au 26 novembre 2017 en Espagne, suivant la pré-liste d'admission, dévoilée avant-hier par les organisateurs. La championne d'Afrique de 2015 se trouve actuellement sur la liste d'attente, où elle figure à la 21e position, avec la possibilité d'être retenue pour les qualifications, si des places se libèrent prochainement, suite au désengagement de certaines candidates déjà admises. L'Algérienne de 18 ans pourrait alors se voir acceptée pour ce tournoi à 25 000 USD, prévu sur les courts en terre battue du Tennis Club de Valence. Une ville dont elle fréquente l'Académie sportive depuis plus d'un an. Après un parcours épique en Tunisie, où elle a remporté entre autres un simple et un double, Ibbou est retournée dernièrement en Espagne, où elle a déjà pris part à trois tournois professionnels, respectivement: Riba Roja De Turia (16-22 octobre), le 13e Open de San Cugat (30 octobre-5 novembre), et Vinaros (6-12 novembre).