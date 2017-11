USM BLIDA Une subvention de 50 millions de DA dans les caisses

Une subvention financière de 50 millions de DA a été décidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports au profit du club de l'USM Blida, a-t-on appris auprès du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé l'affectation d'une subvention de 50 millions de DA au profit de l'USM Blida, dont le versement se fera par tranches, a indiqué Djaàfar Naàr. Selon le président du Club, Halim Chouaib, l'USMB a perçu, à ce jour, un montant de 29 millions de DA de subvention. Un montant qui sera destiné à la couverture des frais de l'équipe, dont les salaires des joueurs et des entraîneurs, et autres dépenses liées au transport, hébergement et autres. Il a, aussi, fait part de l'engagement pris, par les autorités locales, d'accorder à son équipe une subvention supplémentaire en 2018, qui va compléter une autre aide de 18 millions de DA prévue prochainement de la part de la commune de Blida. Pour rappel, une rencontre ayant réuni, dernièrement, le secrétaire général de la wilaya Rabah Aït Hocine, avec le président de l'USMB, son entraîneur Mustapha Sbaà et le représentant des supporters du club, a donné lieu à une décision de conversion de l'auberge de jeunes, sise au stade Mustapha-Tchaker, en un restaurant, qui sera exploité par l'USM Blida, outre l'ouverture d'un local pour la vente des maillots de l'équipe et autres gadgets sportifs consacrés à l'histoire de l'équipe au sein du stade des frères Brakni. Naàr a, également, fait part de la signature programmée pour bientôt d'une convention entre la commune de Blida et l'USMB, prévoyant la gestion et l'exploitation du stade des frères Brakni par le même club, qui y jouera ses matchs à domicile. A l'issue de la 11e journée, l'USMB occupe la 16e et dernière place avec un total de trois points.