DOMICILIATION AU STADE DU 5-JUILLET Seuls les derbys et les grandes affiches

Par Lounès MEBERBECHE -

La pelouse du stade du 5-Juillet est en très bon état avant le match de ce soir

Ayant longtemps fait l'objet d'une interminable polémique, la réouverture du stade du 5-Juillet, aura finalement lieu ce soir à l'occasion du match Algérie-Centrafrique au grand bonheur des supporters de l'EN, mais surtout des clubs algérois et de leurs galeries.

En effet, fermé depuis le 29 septembre dernier, au lendemain de la demi-finale aller de la Ligue des champions africaine entre l'USMA et le WAC, la pelouse du stade du 5-Juillet a connu plusieurs opérations de travaux de remise en état, ce qui a nécessité cet arrêt de plus d'un mois et demi. Finalement, le stade olympique sera opérationnel dès ce soir avant de laisser la place au déroulement des derbys algérois, comme cela a été notifié par la Ligue de football professionnel.

D'ailleurs, la LFP a été forcée de repousser à chaque fois la programmation du big derby algérois tant attendu entre le MC Alger et l'USM Alger, afin de l'organiser au stade du 5-Juillet, ce qui n'a pas été le cas pour les autres affiches algéroises qui se sont déroulées aux stades du 20-Août 1955 ou au stade Omar-Hammadi de Bologhine et même au stade du 1er-Novembre d'El Harrach récemment. Pour en revenir aux travaux effectués sur la pelouse du stade olympique, l'opération de rénovation a été achevée il y a plus d'une semaine, menée par une équipe de jeunes techniciens et jardiniers de l'OCO, un effectif 100% algérien qui a veillé au grain et a carrément semé un nouveau gazon dans le cadre d'une opération de regarnissage.

Pour le directeur du stade, Mohamed Hadj-Ali, qui a été installé comme intérimaire par le MJS à la place de Hakim Chelfi, cette opération a été totalement achevée et réussie à 100%. Reste à savoir si son état restera aussi impeccable d'abord à l'issue des deux séances d'entraînements des Verts et des Centrafricains de dimanche et hier soir avant le déroulement du match de ce soir surtout en cette période d'hiver et sous les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale. D'autres part, ayant eu le feu vert pour de la réouverture du stade du 5-Juillet, la LFP a officiellement programmé le derby MCA-USMA, comptant pour la mise à jour de la 6e journée de Ligue 1 Mobilis, pour la journée du mardi 21 novembre à 17h. Cette rencontre reportée une première fois en raison de la participation des deux équipes aux quarts de finale de la Ligue des champions et de la coupe de la CAF, a été ensuite renvoyée à plusieurs reprises en raison de la fermeture du stade pour la réfection de sa pelouse.

Une sage décision qui ne peut que réjouir les deux clubs et leurs supporters afin d'assister à une belle affiche algéroise. Aussi, alors que le MCA ne cesse de réclamer de recevoir sur cette même pelouse, le directeur du stade a déclaré hier que la pelouse n'accueillera que les derbys et les grandes affiches, et ce pour lui éviter la charge. Une décision qui repousse clairement le souhait des Mouloudéens de vouloir recevoir leurs adversaires au stade olympique, à commencer par le match MCA-DRBT. A entendre cette déclaration du premier responsable du stade olympique, non seulement le MCA ne pourra pas bénéficier d'une domiciliation, mais également lors des prochaines journées, les grandes affiches des équipes algéroises face aux équipes qui ont une grande galerie, telles que l'ESS, la JSK, le CSC et même l'USMBA, pourront être programmées au stade du 5-Juillet avec approbation de la LFP et des autres services concernés. Reste à savoir si une décision officielle sera prise ces jours-ci par la LFP et la FAF afin d'entériner cette décision avant d'abord la programmation des derbys algérois lors de la phase retour qui se sont déroulés à l'aller dans les stades des équipes recevantes.