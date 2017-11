ALGÉRIE-CENTRAFRIQUE (MATCH AMICAL AUJOURD'HUI À 20H30) Les Verts et Madjer très attendus au 5-Juillet

Par Saïd MEKKI -

Benguit et ses partenaires auront-ils le sursaut d' orgueil?

La sélection nationale va retrouver le stade olympique, deux ans après sa dernière apparition effectuée face au Sénégal (1-0), toujours en amical. Mais les circonstances ne sont plus les mêmes.

La deuxième sortie des joueurs de l'EN sous la houlette de Rabah Madjer aura lieu ce soir à 19h30 en amical, face à la République Centrafricaine au stade du 5-Juillet.

Les Verts vont donc retrouver le stade olympique, deux ans après leur dernière apparition effectuée face au Sénégal (1-0), toujours en amical. Mais les circonstances ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, le staff des Verts composé du trio Madjer-Menad-Ighil est en plein chantier de préparation d'une sélection algérienne solide pour bien représenter le pays lors de la prochaine coupe d'Afrique des nations prévue au Cameroun en 2019. Ironie du sort, ce match amical rentre dans le cadre de la préparation des deux sélections à leur prochain retour aux qualifications de cette CAN 2019 dès le mois de mars prochain. Les staffs des deux sélections préparent donc leur équipe pour mieux aborder ce retour à ces qualifications. Les deux sélections ont gagné leur premier match de leurs poules respectives pour ces joutes de 2029.

L'Algérie reste sur une victoire en juin dernier face au Togo au stade Tchaker de Blida grâce à un but signé Hanni. L'Algérie rencon-

trera le 28 mars prochain la Gambie à Banjul.

De son côté, la République Centrafricaine reste également sur une victoire face au Rwanda au mois de juin dernier également, avant d'affronter au mois de mars prochain la Guinée. Pour ce second match des Verts sous la coupe du sélectionneur Madjer, après celui du Nigeria (qualifications au Mondial 1-1), vendredi dernier à Constantine), les joueurs de l'Equipe nationale doivent se racheter devant l'exigeant public du stade du 5-Juillet, quant à leur dernière piètre prestation face aux Super Eagles. Pour bien préparer ce match amical, Rabah Madjer et ses joueurs ont repris le chemin des entraînements, dimanche dernier au Centre technique national de Sidi-Moussa avec au programme de la musculation, de la gym, du stretching et des exercices avec ballon. Hier et lors de la séance qui a débuté au moment où on mettait sous presse, Madjer et ses deux adjoints, Menad et Ighil, profiteront de cette dernière séance au stade du 5-Juillet pour effectuer les dernières retouches à leur équipe et surtout choisir le «onze» idéal pour non seulement gagner cette confrontation amicale, mais surtout présenter ce beau football qui obligerait les fans des Verts à redonner leur confiance au nouveau staff des Verts constitué des techniciens algériens ayant succédé au staff espagnol. Ce sera donc un véritable match amical piège autant pour le staff des Verts que pour les joueurs, dont ce sera un véritable premier test suite à leur retour à ce stade mythique du 5-Juillet que Madjer lui-même avait qualifié de «Dar Echraâ» (Tribunal). En évoquant le «onze» rentrant, spéculons en attendant de voir celui que choisirait Madjer.

En principe et compte tenu de la dernière déclaration de Madjer de donner la chance à tous ceux qui n'ont pas joué le match du Nigeria, il y a lieu bien évidemment de ne pas chambouler complètement l'équipe. Donc logiquement, le staff technique devrait faire confiance, à deux ou trois joueurs près, au «onze» qui a terminé le match du Nigeria. Dans les bois, on devrait voir Rahmani ou Salhi. En défense, Madjer aurait-il le courage de redonner confiance à Nessakh qu'il a changé après 30 minutes de jeu face au Nigeria causant un véritable préjudice moral du défenseur de l'ESS?), sinon, la paire Cadamuro-Chafaï serait certainement reconduite avec le soutien de l'expérimenté Medjani. Ferhani et Benguit et Arous devraient prendre leur place donc face à la Centrafrique. Djabou et Bounedjah sont attendus également dans ce match aux côtés de Slimani et le capitaine Brahimi. Ce n'est en réalité qu'une spéculation comme tant d'autres, faites par les fans des Verts avant de découvrir le choix du trio Madjer-Menad-Ighil, ce soir. Côté adverse, la sélection de la République centrafricaine se trouve en Algérie depuis le

8 novembre dernier. Les 24 joueurs convoqués par l'entraîneur Raoul Savoy ont entamé leur premier entraînement au Centre national olympique de Sétif.

La sélection centrafricaine a affiné sa stratégie et son automatisme avec les nouveaux joueurs convoqués. L. Zouma, C. Mayounga, D. Mboumbouni, J. Kola et Benzi sont les nouveaux venus dans la tanière des Fauves de Bas-Oubangui. Durant six jours, les joueurs ont affronté le froid de Sétif, surtout ceux habitués au climat subsaharien.

Une belle expérience avec ce match amical contre l'Entente de Sétif U19, au stade d'El Eulma, que les Fauves du Bas Oubangui ont gagné (2-0). Les Centrafricains sont revenus à Alger pour s'entraîner dimanche dernier sur la pelouse du 5-Juillet que les Centrafricains ont eu l'honneur d'inaugurer après la réouverture du stade qui était en réfection. Et là, il est important de prendre très au sérieux cette formation centrafricaine bien que modeste. Car, ce sont les équipes présentées comme «faibles» qui posent le plus de problèmes à celles dites «huppées». Des joueurs comme Lionel Zouma, frère de Kurt, ce défenseur de l'équipe grecque, l'Asteras Tripolis et ses compatriotes sont décidés à ne pas se laisser faire par cette sélection algérienne en construction...