CHAMPIONNAT ARABE JEUNES DE NATATION L'Algérie présente avec 38 athlètes au Caire

L'Algérie prendra part avec 38 athlètes au 13e Championnat arabe de natation (jeunes catégories), prévu du 16 au 20 novembre au centre nautique du Caire en Egypte, avec la participation d'une dizaine de pays, a-t-on appris hier auprès la Fédération algérienne de natation (FAN). La délégation, composée également de six entraîneurs et d'un staff médical (médecin et kinésithérapeute) s'est rendue hier au Caire. La 13e édition du Championnat arabe de natation de jeunes catégories (benjamins, minimes, cadets et juniors/garçons et filles) est qualificative aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), selon la page Facebook de la Fédération égyptienne de natation (FEN). La compétition est dotée de primes pour les équipes championnes. Ainsi, l'équipe championne touchera un million et demi de dollars contre 600 000 dollars pour le second, alors que les 3e et 4e toucheront 200 000 dollars chacun, selon un accord signé entre l'instance arabe de natation et la FEN.

Avant de rallier la capitale égyptienne, les nageurs et nageuses algériens avaient bénéficié d'une bonne préparation qui devrait leur permettre de s'affirmer et de revenir avec des podiums, comme ils l'avaient déjà fait lors des récentes précédentes éditions.