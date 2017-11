CHAN 2018 Le Rwanda dernier qualifié

La sélection du Rwanda a validé son billet pour participer au CHAN 2018 au Maroc, en se satisfaisant à domicile d'un nul contre l'Ethiopie (1-1), en match barrage retour, après avoir gagné la première manche dimanche à Addis-Abeba (2-3). Le Rwanda est devenu ainsi la 16e et dernière sélection africaine qualifiée pour le CHAN 2018, une compétition réservée aux joueurs qui évoluent au continent africain. Les Rwandais rejoignent ainsi l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Guinée équatoriale, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Namibie, Nigeria, l'Ouganda, le Soudan et la Zambie. La CAF avait décidé d'organiser un match barrage entre le Rwanda et l'Ethiopie en aller et retour pour remplacer l'Egypte qui s'est retirée du prochain CHAN 2018, prévu au Maroc (12 janvier- 4 février), Respectivement éliminés par l'Ouganda et le Soudan, le Rwanda et l'Ethiopie ont donc une seconde chance de participer au CHAN 2018. La Fédération égyptienne de football avait décidé le retrait de sa sélection locale du prochain CHAN, elle qui a été repêchée suite à la décision prise par la Confédération africaine de retirer l'organisation de ce rendez-vous au Kenya pour la confier au Maroc, tombeur des Egyptiens en qualifications. A un certain moment, il a été question d'une invitation de la CAF à la Fédération algérienne de football pour engager son Equipe nationale et remplacer ainsi l'Egypte. Il n'en est finalement rien. Sous la conduite de l'ancien sélectionneur, l'Espagnol Lucas Alcaraz, l'Equipe nationale des locaux avait été éliminée en août dernier de la course au CHAN 2018 lors de sa double confrontation face à la Libye (aller 1-2, retour 1-1). Cette 5e édition du CHAN, prévue du 12 janvier au 4 février 2018 au Maroc dans les villes d'Agadir, Casablanca, Marrakech et Tanger, va rassembler 16 sélections nationales composées exclusivement de joueurs locaux. La cérémonie de tirage au sort du CHAN 2018 aura lieu le vendredi 17 novembre à Rabat (Maroc).