OPEN INTERNATIONAL JUNIORS DE BADMINTON Une soixantaine de participants présents à Alger

Une soixantaine de badistes représentant six pays prennent part à l'Open international juniors (garçons-filles) qui a débuté hier après-midi au Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales de Souidania (Alger). La sélection algérienne participera avec

18 athlètes dont 10 filles, sous la houlette de l'entraîneur national Mohamed-Idir Mahlous et son adjoint Fateh Bettahar, selon la Fédération algérienne de badminton (Faba). Les six nations qui seront présentes à cette compétition sont l'Algérie (pays organisateur), l'Egypte, la Malaisie, Malte, le Portugal et la République tchèque. Le programme de cet Open sera établi durant l'après-midi, juste avant le coup d'envoi, sachant que ce tournoi se jouera en individuel et par équipes. Il est à rappeler que ce rendez-vous entre dans le cadre du programme annuel de l'instance internationale de la discipline.