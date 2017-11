USM BEL ABBÈS Le doute s'installe à la meKerra

L'USM Bel Abbès, qui donnait l'impression d'être bien partie pour rééditer son parcours positif de la saison dernière en championnat de Ligue 1, cale depuis cinq journées durant lesquelles elle n'a pas goûté à la moindre victoire.

Le dernier succès des gars de la «Mekerra» remonte à la sixième journée face à la JS Kabylie (4-1), une large victoire qui traduisait à l'époque la montée en puissance des protégés de Chérif El Ouezzani. Mais à la surprise générale, l'USMBA enchaîne depuis les contre-performances.

L'équipe ne parvient d'ailleurs plus à gagner même à domicile, où elle a concédé une défaite contre le Paradou AC (1-0) et un nul face au DRB Tadjenanet.

C'est en toute logique donc que les Vert et Rouge, qui restent sur une défaite sur le terrain de la JS Saoura (1-0), reculent à la 9e place au classement avec 13 points, devançant de quatre unités seulement le 14e et premier relégable, l'US Biskra.

L'entraîneur de l'USMBA, Chérif El Ouezzani, dit s'y attendre quelque peu, en raison notamment des changements intervenus au sein de son effectif lors de l'intersaison.

Pour cet entraîneur, le départ de plusieurs cadres de l'équipe au cours du mercato estival a porté un coup dur à l'équipe. Ayant terminé à la quatrième place le championnat de l'exercice passé, l'USMBA est contrainte de revoir ses ambitions à la baisse cette saison.

Désormais, cette équipe visera tout simplement le maintien parmi l'élite. Mais pour ce faire, il lui faudra mettre un terme à la série noire qui la poursuit depuis déjà cinq rencontres. Certes, Chérif El Ouezzani s'est dit confiant quant aux capacités des siens de relever la tête, mais cette fin de la phase aller s'annonce déjà compliquée pour ses protégés qui auront à effectuer, vendredi prochain, un deuxième déplacement de suite, cette fois-ci à Alger pour y affronter l'USM El Harrach qui a un besoin pressant des trois points de la partie.