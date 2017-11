25 JOUEURS CONVOQUÉS POUR UN STAGE À ALGER Charef prépare la future sélection olympique

Par Saïd MEKKI -

Le directeur des Equipes nationales (DEN)

Deux stages sont au programme pour cette sélection dont le premier est prévu du 18 au 22 novembre prochains au CNT et le deuxième programmé du 25 au 29 du même mois, dans le même lieu.

Comme prévu par la direction technique nationale, dirigée par Rabah Saâdane, la future sélection olympique, va débuter sa préparation pour participer au tournoi de football des Jeux méditerranéens de Tarragone qui auront lieu du 22 juin au 1er juillet 2018 qui servira comme «stage pratique» avant les qualifications pour le tournoi final des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ainsi et en attendant la nomination d'un nouveau coach pour cette sélection, le directeur des Equipes nationales (DEN), Boualem Charef, vient de convoquer 25 joueurs (U21) pour un premier stage du 18 au 22 novembre 2017 au Centre technique national de Sidi Moussa.

A la lecture de cette liste on notera que le NA Hussein Dey est l'équipe qui compte le plus grand nombre de joueurs sélectionnés avec six joueurs convoqués. Il est suivi de l'USM Alger avec quatre joueurs, le Paradou avec trois joueurs, l'US Biskra et l'ASO avec deux joueurs chacune alors que huit clubs de la Ligue 1 et 2 Mobilis comptent un seul joueur convoqué. Et à ce propos, on n'omettra pas de signaler que Charef, l'ex-coach de l'USM El Harrach n'a retenu qu'un seul joueur de son ancienne équipe et il s'agit de Aymene Issad Lakdja.

D'autre part, on remarque aussi des habitués de la sélection olympique à l'image, entre autres, des joueurs Bouhalfaya, Boumechra, Bouzidi, Khacef et Ouaji. Il faut bien savoir que Boualem Charef a ficelé et présenté son programme de travail des différentes sélections nationales qu'il a présenté le 7 novembre dernier au président de la FAF lors de la réunion qu'a tenue ce dernier avec les cadres de la direction technique nationale au Centre technique national de Sidi Moussa. Charef, directeur des Equipes nationales, a donc présenté le programme de travail des différentes sélections de jeunes, dont celui de la sélection olympique qui est la première à être remise en selle. Deux stages sont au programme pour cette sélection dont le premier est prévu du 18 au 22 novembre prochain, au CNT et le deuxième programmé du 25 au 29 du même mois, dans le même lieu.

L'objectif assigné à cette sélection est donc bien déterminé, à savoir la qualification au tournoi de football des Jeux olympiques 2020 qui se dérouleront à Tokyo, avec comme rendez-vous intermédiaires la participation au tournoi de football des Jeux méditerranéens de Tarragone qui auront lieu l'été prochain et le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) qui se déroulera en décembre 2018 en Egypte. Là, il est important de noter au passage que les responsables concernés par la sélection olympique n'ont pas répondu favorablement à la demande la sélection albanaise de football pour un match amical.

On se souvient qu'au mois de juillet dernier, le désormais ex-directeur technique national, Foudil Tikanouine, avait annoncé que l'Albanie avait proposé l'organisation de matchs amicaux au mois d'octobre avec la sélection U21, laquelle proposition devrait être acceptée. Mais, ce n'est pas du tout le cas, puisque la DTN dirigée par Saâdane a été sûrement préoccupée par la préparation de son programme de travail au vu de l'urgence dictée par la situation actuelle de cette direction, colonne vertébrale de la FAF. Ce qui explique pourquoi cette proposition albanaise n'a pas été retenue pour le mois d'octobre. Ce serait peut-être pour d'autres dates à négocier justement entre les deux parties. Pour le moment, place au premier regroupement de la future sélection olympique algérienne au Centre technique de Sidi Moussa dès samedi prochain.



Liste des joueurs convoqués:

Zakaria Bouhalfaya, Abdelghani Bouzidi, Mohamed Naoufel Khacef, Laïd Ouadji, Ali Harroune, Benamar Rahmoun (NAHD), Abdelmoumene Sifour, Mohamed Reda Boumechra, Billel Benhammouda, Ilies Yaïche (USMA), Hamza Maouli, Hamza Kelam El Djediane, Farid El Melali (PAC), Hadj Abderrahmane Lamri, Ibrahim Farhi Benhalima (USB), M'hammed Merouani, Abdelkadir Kaibou (ASO), Oussama Guettal (USMB), Bilal Tizi Bouali (JSK), Imad-Eddine Azzi (MCA), Ameur Fathi Ameur (RCR), Ahmed Khaldi (OM), Fouad Ghanem (JSMB), Abdessalem Bouchouareb (ASAM), Aymene Issad Lakdja (USMH).