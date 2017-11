ARGENTINE Maradona veut redevenir sélectionneur

L'ancien joueur vedette de l'équipe argentine Diego Maradona a exprimé son souhait de revenir à la tête de l'Albiceleste, affichant sa frustration suite à la défaite concédée par l'Argentine avant-hier en amical face au Nigeria (4-2) à Krasnodar (Russie) en vue de la Coupe du monde 2018. Dirigée par Jorge Sampaoli, l'Argentine s'est qualifiée de justesse pour le Mondial 2018 en Russie et ses résultats ces derniers mois ont été assez médiocres. «Je suis furieux parce qu'il y va de notre prestige, mais les jeunes ne sont pas à blâmer. Je veux revenir!!!», a écrit le Pibe de Oro sur son compte Instagram. Et pour appuyer son propos, Maradona a accompagné son message d'un tableau récapitulatif montrant les statistiques des sélectionneurs successifs de l'Argentine depuis 1978, quand elle avait remporté la Coupe du monde à domicile. Bien sûr, Maradona est à la première place de ce classement avec 75% de matchs gagnés durant sa période à la tête de la sélection, entre 2008 et 2010. «Qui a gagné le

plus??... Tirons nos conclusions», a conclu la star, aujourd'hui entraîneur d'Al-Fujairah SC (Div.2/ Emirats arabes unis). L'Argentine, sans Lionel Messi laissé au repos, menait 2-0 mais a sombré en seconde période avant d'être battue par le Nigeria mardi soir à Krasnodar. Avec son maître à jouer, l'Argentine avait auparavant battu la Russie samedi lors de son précédent match de préparation (1-0).