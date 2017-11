CLASSEMENT DES BUTEURS DE L'EN Il pourrait rejoindre Watford

Slimani ressuscite et dépasse Menad

L'attaquant algérien Islam Slimani, muet depuis janvier dernier, a renoué avec les filets avec l'Equipe nationale en contribuant à la victoire des Verts avant-hier soir en match amical face à la Centrafrique (3-0), disputé au stade olympique du 5-Juillet d'Alger. Le sociétaire de Leicester City, longtemps contesté, a inscrit le troisième but de l'Equipe nationale (85e), signant par l'occasion sa 26e réalisation en sélection depuis sa première apparition le 26 mai 2012. Slimani n'a pas trop brillé en Equipe nationale en 2017 puisqu'il compte uniquement deux buts inscrits auparavant face au Sénégal (2-2)

le 23 janvier dernier lors du premier tour de la CAN 2017 disputée au Gabon. Grâce à cette nouvelle réalisation, Slimani (29 ans) dépasse au classement historique des meilleurs buteurs de l'Equipe nationale l'ancien goleador des Verts Djamel Menad (25 buts), membre actuel du staff technique national. Le classement est dominé par Abdelhafid Tasfaout (35 buts) devant Rabah Madjer (29 buts) et Lakhdar Belloumi (27 buts).



Il pourrait rejoindre Watford

L'entraîneur de Watford s'offrirait bien l'attaquant de Leicester pour le prochain mercato hivernal afin de renforcer son effectif. Après une saison à Leicester, Slimani pourrait finalement changer de club mais rester en Premier League. Ce qui est certain, c'est que l'attaquant ne trouve pas sa place à Leicester et qu'il ne devrait pas être contre un départ. Les Foxes l'avaient recruté en 2016 en provenance du Sporting Lisbonne pour une somme de 30,5 millions d'euros mais il n'est jamais parvenu à montrer ses plus belles performances sous le maillot de Leicester. Cependant, d'autres clubs se montrent tout de même intéressés par l'international algérien, comme Watford. L'entraîneur aurait déjà exprimé son envie de recruter le joueur lors du prochain mercato hivernal.