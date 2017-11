LIGUE 2 MOBILIS - 12E JOURNÉE:MOB-ASO À L'AFFICHE L'ASAM tient à son fauteuil de leader

Les Crabes, qui n'ont pas encore digéré leur défaite sur le terrain de l'ASAM, doivent se ressaisir face à l'ASO Chlef, seule équipe invaincue depuis l'entame de la saison et vainqueur le week-end dernier du derby de l'Ouest devant l'ASM Oran.

Le match devant opposer le MO Béjaïa à l'ASO Chlef sera à l'affiche de la 12e journée de Ligue 2 Mobilis, prévue demain, au moment où le leader, l'AS Aïn M'lila tentera de préserver son fauteuil lors de son difficile déplacement chez le MC El Eulma. Le MOB (4e, 21 pts) qui n'a pas encore digéré sa défaite (0-1) sur le terrain de l'ASAM (1er, 25 pts) à l'ultime instant de la rencontre de la précédente journée, doit se ressaisir face à l'ASO (3e, 21 pts), seule équipe invaincue depuis l'entame de la saison et vainqueur le week-end passé du derby de l'Ouest devant l'ASM Oran (8e, 13 pts). La partie s'annonce «spectaculaire» car chaque équipe évoluera avec l'objectif de réaliser un bon résultat pour rester dans le haut du classement. Ce choc entre deux anciens pensionnaires de la Ligue 1 intéresse directement le leader, l'ASAM et son dauphin la JSM Skikda (2e, 23 pts) qui espèrent que cette «belle affiche» s'achève par un match nul pour prendre le large en tête du classement. L'ASAM qui enchaîne les victoires depuis le début de la saison, n'est pas prête à céder le moindre point lors de son déplacement pour affronter le MC El Eulma (11e, 10 pts), même si la rencontre s'annonce difficile et peut réserver de mauvaises surprises face un club local dont les résultats cette saison sont en dents de scie. De son côté, la JSMS ex-leader, aura à coeur de renouer avec la victoire lors de son déplacement à Saïda pour défier le MCS (10e, 12 pts) qui reste sur un bon match nul 1-1 chez le CA Batna (11e, 10 pts). Tenu en échec 1-1 lors de la dernière journée face à la lanterne rouge le RC Kouba (16e, 7 pts), les Skikdis sont en effet appelés à réagir au risque de perdre des points importants dans la course à l'accession. Pour sa part, la JSM Béjaïa (5e, 20 pts) large vainqueur du MCEE le week-end dernier (3-0) tentera de confirmer son large succès en allant défier le Amel Boussaâda (13e, 10 pts). Les locaux, premiers non relégables, sont condamnés à réagir pour s'éloigner de la zone rouge. A Mascara, le stade de l'Unité africaine sera le théâtre d'un derby de l'Ouest entre le GCM (12e, 10 pts) et le RC Relizane (6e, 19 pts). Une rencontre qui s'annonce «chaude» même si le RCR partira avec un léger avantage. La lanterne rouge, le RCK effectuera un déplacement périlleux à l'ouest du pays chez le WA Tlemcen (9e, 12pts) vainqueur la semaine dernière de son voisin le GCM 1-0. Les Algérois seront dans l'obligation de remporter les trois points de la victoire pour se donner un peu d'air. Les deux dernières rencontres de cette journée, mettront aux prises le CA Bordj Bou Arréridj (7e, 15 pts) au CRB Aïn Fakroun (15e, 9 pts) et ASM Oran (8e, 13 pts) au CA Batna (11e-10 pts).

Le CABBA partira favori face au deuxième relégable du championnat, alors que l'ASMO qui reste sur trois défaites de suite se doit de se relancer face au club de l'Est et réaliser un résultat positif pour se réconcilier avec ses fans.