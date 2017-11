RIYAD MAHREZ, CAPITAINE DE L'EN "Il faut se tourner vers l'avenir et penser à la CAN 2019"

«C'est une belle victoire qui nous permet de mettre fin à une série de mauvais résultats. Ce succès est très important pour nous du moment qu'il va nous permettre de retrouver la confiance et se libérer sur le plan psychologique. Lors des qualifications de la Coupe du monde 2018, les défaites se sont enchaînées et ça été très difficile à gérer. Désormais, il faut se tourner vers l'avenir et commencer dès maintenant à préparer la prochaine CAN 2019. Nous devons retravailler à la base pour retrouver notre véritable niveau et cette victoire va nous aider dans cette perspective.»