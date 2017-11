SÉLECTION IVOIRIENNE Wilmots quitte la barre technique

Le sélectionneur de l'équipe ivoirienne le Belge Marc Wilmots a annoncé avant-hier soir, via son compte Twitter, sa décision de quitter la barre technique des «Eléphants» d'un commun accord avec la fédération (FIF). «Aujourd'hui il a été décidé d'un commun accord de mettre fin à la collaboration avec la Fédération ivoirienne. Je tiens à vous remercier supporters, joueurs, staff, et dirigeants et je vous souhaite le meilleur pour le futur», a indiqué Wilmots. Le départ de Wilmots intervient trois jours après la défaite concédée par la Côte d'Ivoire à domicile face au Maroc (2-0), en clôture des qualifications de la Coupe du monde 2018, un revers synonyme d'élimination du prochain Mondial russe. «Des échecs, je n'en ai pas connu plusieurs dans ma vie. J'ai énormément travaillé comme tout le monde. J'aime ce pays et je m'étais lancé pour deux ans. Tous les Ivoiriens sont déçus et moi, le plus. Cela pouvait être ma sixième phase finale de Coupe du monde, dont deux en tant qu'entraîneur. Ce sera également une tache noire dans mon CV mais nous sommes tous responsables», a regretté Wilmots à l'issue du match face au Maroc. Wilmots (48 ans) désigné à la tête de la Côte d'Ivoire le 1er avril 2017 en remplacement du Français Michel Dussuyer, compte un maigre bilan de quatre défaites, un match nul et deux victoires.