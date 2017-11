TOURNOI PRO-FÉMININ DE BENICARLO DE TENNIS Ibbou fera équipe avec l'Allemande Werner

Après un parcours épique en Tunisie, où elle a remporté entre autres un simple et un double, Ibbou (770e mondiale) est retournée en Espagne, où elle a déjà disputé trois tournois professionnels.

L'Algérienne Ines Ibbou a choisi de faire équipe avec l'Allemande Caroline Werner dans le tableau double du tournoi professionnel de Benicarlo, organisé du 13 au 19 novembre 2017 à Castellon (Espagne), suivant le programme de compétition dévoilé avant-hier par les organisateurs. Hier, pour leur premier match dans cette compétition sur terre battue, la championne d'Afrique de 2015 et son équipière devaient être opposées à un tandem espagnol, composé de Noelia Bouzo Zanotti et Angeles Moreno Barranquero.

En simple, Ibbou devait également attendre la journée d'hier pour connaître son adversaire au deuxième tour de ce tournoi. Soit après la fin du match qui mettra aux prises l'Italienne Claudia Giovine et la tête de série numéro 7, l'Australienne Neone Mendez. Pour sa part, l'Algérienne de 18 ans a déjà obtenu sa qualification pour ce deuxième tour après avoir dominé mardi l'Espagnole Maria Gutierrez Carrasco (6-4, 6-2). Doté d'un prize-money de

15 000 USD, le tournoi de Benicarlo a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées sur le plan mondial, notamment, la Japonaise Akiko Omae (327e), la Géorgienne Ekaterine Gorgodze (362e), la Française Elixane Lechemia (403e) et l'Espagnole Yvonne Cavalle-Reimers (405e).

Après un parcours épique en Tunisie, où elle a remporté entre autres un simple et un double, Ibbou (770e mondiale) est retournée en Espagne, où elle a déjà disputé trois tournois professionnels, respectivement: Riba Roja De Turia (16-22 octobre), le 13e Open de San Cugat (30 octobre-5 novembre) et Vinaros (6-12 novembre). L'Algérienne s'est même déjà inscrite pour une autre compétition dans ce pays, en l'occurrence le «BBVA Open de Valence», prévu du 20 au 26 novembre et pour lequel elle figure actuellement en liste d'attente. Cette compétition est dotée en effet d'un prize-money de 25 000 USD, et le classement actuel de la jeune Algérienne ne lui permet pas d'accéder directement au tableau final, comme à Benicarlo, où les gains ne sont que de 15 000 USD.