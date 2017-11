AUTEUR D'UN GRAVE DÉRAPAGE FACE AUX MÉDIAS Carton rouge pour Madjer

Par Lounès MEBERBECHE -

A l'issue du match Algérie-République centrafricaine, on s'attendait à tout, sauf à ça! Alors que l'Equipe nationale algérienne traverse une période de transition très délicate, suite aux multiples ratages et l'élimination amère au Mondial 2018, voilà que les débuts du nouveau sélectionneur des Verts sont marqués par une vague de contestations. Au moment où il ne fait pas l'unanimité autour de lui, Rabah Madjer a fini par craquer avant-hier soir lors de la conférence de presse d'après-match.

Visiblement ayant très mal digéré les critiques des médias et des consultants TV, le coach de l'EN a cédé hier à cette pression terrible sur lui et sur son staff technique et ses joueurs pour répondre violemment aux journalistes. À chaque conférence de presse, l'entraîneur âgé de 58 ans n'hésite pas à répondre à ses détracteurs, mais hier il s'en est pris à une seule personne. Tout ça a commencé lorsque le journaliste de la Chaîne 3 Maâmar Djebbour, a posé une question à Riyad Mahrez sur la qualité de jeu de l'EN perdue depuis un an, Madjer s'est empressé de répondre à la place de son joueur donnant lieu ainsi à un violent accrochage verbal, lui adressant ces mots: «Vous êtes l'ennemi de l'Equipe nationale! Taisez vous, Taisez vous! Taisez-vous! Si j'ai du respect pour vous les gars (les autres journalistes), je n'ai par contre aucun respect pour vous. Prenez votre retraite et laissez la place aux jeunes!», avant d'enchaîner par la suite en décortiquant le match de l'EN sans pour autant épargner les autres sources médiatiques qui le critiquent en balançant: «Il y a des journalistes et consultants qui font tout pour mettre le feu à l'EN. Des éternels insatisfaits qui souhaitaient, j'en suis certain, que la sélection perde ce soir pour nous tomber dessus», a-t-il dénoncé. Visiblement, il avait des comptes à régler. S'ensuivra une vive dispute verbale entre les deux hommes, qui marquera ce point de presse très agité. Il faut dire que cette attaque de Madjer contre notre confrère de la Chaîne 3 a une relation directe avec le fait que ce dernier l'avait mis face à ses responsabilités et propos afférents à sa conférence de presse de présentation il y a quelques semaines au sujet de ses diplômes et surtout le fait d'avoir critiqué Milovan Rajevac, à l'époque, lui reprochant son éloignement des terrains durant cinq années, alors que lui (Madjer) est resté presque 15 ans hors circuit du rectangle vert. Certains iront même plus loin pour dire qu'il y aurait d'autres raisons inhérentes à ce conflit personnel qui ne date pas d'hier et qui éclate au grand jour. Avec cette attitude, l'homme de la «Talonnade» en remet une couche au lieu de calmer le jeu. Pour quelqu'un qui a critiqué les différentes sélections sur les plateaux TV depuis des années, il aurait dû faire preuve de fair-play et de retenue. Malheureusement pour lui, cette sortie ratée vient l'enfoncer davantage et le mettre dans l'oeil du cyclone, surtout s'il venait à rater la qualification à la CAN 2019, ce qui serait dramatique et catastrophique pour les Verts.