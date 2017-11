COUPE DU MONDE 2018 Voici les chapeaux pour le tirage

Le tirage au sort aura lieu le 1er décembre prochain

La composition des chapeaux est désormais quasiment connue. Si quelques modifications sont attendues en fonction du résultat entre le Pérou et la Nouvelle-Zélande, tout est désormais très clair avant le tirage au sort du 1er décembre prochain. Le tirage au sort du Mondial 2018 aura lieu le 1er décembre Le verdict est proche! On connaît désormais 31 des 32 nations qualifiées pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Il ne reste plus qu'un billet à distribuer, entre le Pérou et la Nouvelle-Zélande. En attendant, la composition des chapeaux pour le tirage au sort, qui se déroulera le 1er décembre à Moscou, prend forme. La France dans le chapeau 1. Les chapeaux sont définis par le classement FIFA publié à la mi-octobre. Classée à la 7e place, la France s'est hissée dans le chapeau 1 qui comprend le pays hôte, la Russie et les sept premières nations au classement FIFA. On y retrouvera donc également l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique et la Pologne. Il n'y a plus aucun suspense pour les têtes de série. Eviter l'Espagne. Pas d'Espagne dans le chapeau 1, donc. En effet, la Roja sera dans un chapeau 2 très relevé avec l'Angleterre, la Suisse, la Colombie, le Mexique, l'Uruguay et la Croatie. Des équipes pour la plupart redoutables. «S'il y a une équipe à éviter, c'est bien l'Espagne. Si ça peut être un autre que nous qui la rencontre, c'est bien», a glissé Didier Deschamps mardi soir après le nul de l'équipe de France en Allemagne (2-2), en amical. La sélection de Julen Lopetegui fera figure d'épouvantail mais il faudra également se méfier de la solide sélection anglaise qui reste sur deux 0-0 contre l'Allemagne et le Brésil en amical, après n'avoir encaissé que trois buts durant les éliminatoires (8 victoires, 2 nuls). Il reste une place à attribuer dans le chapeau 2 et elle reviendra au Pérou s'il se qualifie contre la Nouvelle-Zélande la nuit prochaine (0-0 à l'aller). Un résultat auquel sera attentif le Danemark. Le Danemark et la Serbie patientent. En cas d'échec du Pérou, les coéquipiers de Christian Eriksen figureront dans le chapeau 2. Sinon, les Danois seront dans le chapeau 3 avec l'Islande, le Costa Rica, la Suède, la Tunisie, l'Egypte, le Sénégal et l'Iran. Dans ce second cas de figure, la Serbie serait alors reversée au chapeau 4, où l'on retrouve le Nigeria, le Japon, le Panama, le Maroc, la Corée du Sud, l'Arabie saoudite et l'Australie, vainqueur hier du Honduras (0-0 à l'aller, 3-1 au retour).

Les chapeaux pour le tirage au sort: Chapeau 1: Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne, France. Chapeau 2: Espagne, Pérou ou Danemark, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay, Croatie. Chapeau 3: Danemark ou Serbie, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Egypte, Sénégal, Iran. Chapeau 4: Serbie ou Nouvelle-Zélande, Nigeria, Japon, Panama, Maroc, Corée du Sud, Arabie saoudite, Australie.