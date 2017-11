LIGUE 1 MOBILIS - 12E JOURNÉE:USM ALGER-JS SAOURA (AUJOURD'HUI À 17H À HUIS CLOS) Soustara en quête de résurrection

Par Saïd MEKKI -

Yaya et ses partenaires n'auront pas le droit à l'erreur à Bologhine

La JS Saoura, qui reste sur une victoire à domicile face à l'USM Bel Abbès, compte défier l'USMA qui reste sur une défaite face au CSC pour garder sa position de dauphin.

Les gars du coach Fouad Bouali se trouvent à quatre points seulement du leader, et veulent donc bien profiter de la mauvaise passe que traverse l'USMA avec la démission du coach belge Paul Put pour revenir avec un résultat positif de ce déplacement à Bologhine. Les gars de la Saoura veulent également profiter de l'absence des supporters de l'USMA puisque le match est programmé à huis clos pour arracher une victoire leur permettant de rester toujours à l'affût des moindres faux pas du leader, le CSC. En effet, l'USM Alger vient d'écoper de deux matchs à huis clos pour «jets de projectiles ayant entraîné blessure d'un joueur du CSC» lors de sa rencontre face au CS Constantine (1-2) disputée samedi dernier au stade Omar-Hamadi pour le compte de la 11e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. D'autre part, l'entraîneur adjoint de l'USM Alger Mustapha Aksouh est suspendu un match pour contestation de décision. Heureusement que la direction de l'équipe a déjà engagé l'entraîneur Miloud Hamdi jusqu'à la fin de la saison en cours, en remplacement du Belge Paul Put, démissionnaire de son poste.

L'USM Alger occupe actuellement la 11e position au classement de Ligue 1 avec 12 points et trois matchs en moins contre respectivement le MC Alger, l'US Biskra et l'ES Sétif. Les joueurs des Rouge et Noir comptent bien se racheter de leur dernière défaite et saisir l'occasion de la bonne ambiance avec le nouveau coach Hamdi pour gagner ce match et profiter des rencontres en retard pour se hisser en haut du tableau et pourquoi pas jouer le titre.

Pour le moment, place à ce match très important à domicile face à une équipe de la JS Saoura difficile à manier hors de ses bases. Sur le plan des effectifs, le coach Bouali ne pourrait pas compter sur son défenseur Talah blessé et qui doit d'ailleurs passer sur le billard souffrant d'une fissure du coude de la main droite. Mais le coach du représentant de la wilaya de Béchar possède bien des doublures pour parer à ce handicap. Du côté de l'USMA, le coach Hamdi ne pourrait pas compter sur Amir Saâyoud victime d'une élongation à la cuisse. L'effectif des Rouge et noir est si riche que Hamdi pourrait bien trouver un bon remplaçant en la personne de Ziri Hammar. Le match s'annonce donc équilibré au vu de la composante de chaque formation et tout pronostic s'avérerait donc bien difficile à émettre.