Les mal-classés en délicatesse

La 12e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis se poursuit aujourd'hui avec trois matchs au menu. Le CR Belouizdad (6e-16 pts), toujours en quête d'une victoire qui le fuyait depuis la 3e journée (une défaite et 7 nuls), pourrait être le grand bénéficiaire de cette journée en recevant dans son «antre» du 20-Août 1955 à Alger, l'USM Blida (16e-3 pts). Auteurs d'un nul «méritoire» à Tizi Ouzou devant la JS Kabylie (2-2), les Belouizdadis sont dans une excellente position d'attente pour monter sur le podium. La formation de la «ville des Roses» qui ne voit pas la vie en «rose» reste tout de même sur un résultat flatteur devant le champion d'Algérie en titre qui pourrait être le déclic pour les camarades de Laïfaoui. L'US Biskra (14e-9 pts), jouera aujourd'hui face au NA Hussein Dey (9e-13 pts) en ayant connaissance des résultats de ses principaux concurrents. Après le départ de l'entraîneur Omar Belatoui, vite remplacé par Laknaoui, l'équipe est condamnée à gagner pour se dégager de la «zone dangereuse». Son adversaire du jour a amorcé son redressement aux dépens du MCA, grâce à un but assassin de Boulaouidat (90e), qui a été un joli cadeau à son caoch Nabil Neghiz parti monnayer ses services en Arabie saoudite et remplacé par son adjoint, l'ex-international, Bilal Dziri, enfant de la maison des Sang et Or.

Programme des matchs d'aujourd'hui:

US Biskra-NA Hussein Dey (15h)

CR Belouizdad-USM Blida (16h)

ES Sétif-Paradou AC (17h).