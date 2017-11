CAN 2019 Les qualifications repoussées de mars à octobre 2018

La Confédération africaine de football a accepté de déplacer les qualifications de la CAN 2019 de mars à octobre 2018 pour permettre aux cinq équipes du continent qualifiées pour le Mondial 2018 en Russie de disputer des matchs amicaux de préparation à cette période. Le Nigeria, le Sénégal, l'Egypte, la Tunisie et le Maroc sont qualifiés pour la Coupe du monde 2018. «Les équipes africaines (qualifiées) pour la Coupe du monde disposeront maintenant de la fenêtre internationale de la FIFA pour les matchs amicaux après que le Comité exécutif de la CAF eut approuvé une proposition du Nigeria qui a demandé à ce que les qualifications de la CAN 2019 fixées à cette période soient déplacées en octobre 2018», a déclaré le porte-parole des Super Eagles, Toyin Ibitoye. «La CAN 2019 sera disputée en juin 2019 au lieu de janvier (la date habituelle pour la CAN) comme prévu pour qu'il y ait plus de temps pour les qualifications, a-t-il ajouté.