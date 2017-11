CLASSEMENT MONDIAL DE TENNIS (JUNIORS) Boukholda, la seule Algérienne à rester stable

Houria Boukholda est la seule des huit Algériens les mieux classés actuellement sur le plan mondial «juniors» de tennis à avoir conservé son classement cette semaine (1 111e), alors que ses compatriotes (quatre garçons et trois filles) ont tous connu une légère régression, suivant la dernière publication de la Fédération internationale de tennis (ITF). Chez les filles, Lynda Benkaddour a perdu neuf places et se retrouve au 374e rang, tout comme Nesrine Troubia, désormais 2 086e après avoir perdu 12 places, alors que Bochra Rehab Mébarki en a perdu 16, pour se retrouver à la 2 371e position. Même cas de figure chez les garçons, puisque Youcef Rihane a perdu sept places, pour se retrouver au 254e rang, suivi de Toufik Sahtali, ayant reculé au 1 004e rang mondial, après avoir perdu cinq places. Pour leur part, Matis Amier et Khlil Adel Radjaâ ont perdu 12 places chacun et se retrouvent respectivement à la 1376e et à la 1 411e place.