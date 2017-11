MÉDAILLÉ D'OR AU DERNIER CHAMPIONNAT ARABE D'ATHLÉTISME Islam Boukhatem honoré à El Tarf

L'athlète Islam Boukhatem, détenteur d'une médaille d'or (relais 100 sur 400 mètres) lors du Championnat arabe d'athlétisme, organisé récemment, en Tunisie, a été honoré, mercredi dernier, à El Tarf, par les autorités locales.

Lors d'une cérémonie, organisée au siège de la wilaya, en présence de la famille du jeune athlète et des sportifs de la ville d'El Tarf, le chef de l'exécutif Mohamed Belkateb, a remercie le jeune, natif de la localité de Sebaâ Reghoud, dans la commune d'El Tarf, qui a honoré son pays, pour sa performance.

L'accent a été, à cette occasion, mis sur l'importance des encouragements de l'élite sportive, toutes disciplines confondues et des efforts déployés, dans ce cadre, par l'Etat pour leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions possibles.

Islam Boukhatem 17 ans, qui s'est distingué, tout au long de son parcours sportif, en décrochant deux (02) médailles d'or au Championnat national tenu à Alger en juillet 2017 auxquels s'ajoutent d'autres performances réalisées lors de ses diverses participations sportives, a indiqué «qu'il dédiait sa victoire à l'Algérie et sa famille qui a su l'encourager à réaliser un tel exploit».

Le jeune Islam Boukhatem, l'un des espoirs de l'athlétisme national, a également souligné «qu'il était honoré par cette reconnaissance» et des résultats qu'il a enregistrés avec la sélection nationale d'athlétisme.