OPEN INTERNATIONAL JUNIORS D'ALGER DE BADMINTON L'Algérie remporte 8 médailles dont 3 en or

La sélection algérienne de badminton juniors, filles et garçons, a remporté 8 médailles (3 or, 2 argent, 3 bronze), à l'Open international d'Alger disputé du 14 au 16 novembre au Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales de Souïdania (Alger). Les médailles d'or algériennes ont été décrochées en simple garçons par Seif Eddine El Arbaoui qui s'est imposé devant son compatriote Majed Yasser Belahouane (21-17, 25-23), en double mixte par la paire Seif Eddine El Arbaoui-Linda Mazri qui a battu la paire égyptienne Mohamed Mustapha Kamel-Hana Hashem (21-11, 21-03), et en double filles par la paire Halla Boukasni-Linda Mazri qui a dominé les Egyptiennes Nour Youssri-Malak Ebrahim (21-18, 21-09). Les médailles d'argent sont revenues à Majed Yasser Belahouane (simple garçons) et Halla Boukasni (simple filles), alors que les médailles de bronze ont été remportées par Abdelaziz Achafoun (simple garçons), la doublette Seif Eddine El Arbaoui et Abdelaziz Achafoun (double garçons), et la paire Imene Chekal-Ines Ziani (double filles). Avec cette moisson de médailles, l'Algérie termine à la première place du classement général, devant l'Egypte (1 or, 2 argent) et la République tchèque (1 or). Une soixantaine de badistes dont 18 algériens, représentant six pays (Algérie, Egypte, la Malaisie, Malte, le Portugal et la République tchèque) ont pris part à l'Open international d'Alger qui entre dans le cadre du programme annuel de l'instance internationale de la discipline.