QUALIFICATIONS-ZONE AFRIQUE Les Verts à la 19e et avant-dernière position

L'Algérie occupe la 19e et avant dernière place au tableau général final des qualifications de la Coupe du monde 2018 (zone Afrique) qui ont pris fin mardi dernier avec la consécration du Nigeria, Egypte, Sénégal, Maroc et Tunisie, selon le classement publié avant-hier par la CAF.

La sélection algérienne a récolté deux petits points sur les 18 possibles en 6 matchs de qualifications (4 défaites et deux nuls).

La défense algérienne, l'une des plus perméables des qualifications, a encaissé 11 buts contre quatre buts inscrits par la ligne d'attaque, soit une différence de buts de (-7). L'Algérie qui partage la 19e place avec le Congo au classement général est avec le Mali et le Congo, les seuls sélections à n'avoir remporté aucune victoire en six rencontres de qualifications.

La première place au tableau général final des qualifications du Mondial russe est occupée par le trio:Nigeria, Tunisie et Sénégal (14 points). L'Egypte (13 pts) et le Maroc (12 pts), les deux autres qualifiés au Mondial sont logés respectivement aux 5e et 6e places devancés par la RD Congo pourtant éliminée. Au classement des attaques, l'Algérie partage la 9e place avec le Cap-Vert et la Libye (4 buts). Au classement des défenses, les Verts sont la 10e position avec 11 buts encaissés.

Mahrez dans l'équipe type des absents

L'international algérien de Leicester City Ryad Mahrez figure dans l'équipe type des absents en Russie pour la Coupe du monde 2018, établie par le journal Le Monde. Emmenée par une génération prometteuse (Ghezzal, Feghouli, Brahimi, Boudebouz, Ghoulam), la sélection algérienne s'est pourtant passée jusqu'au mois dernier de sa vedette de Leicester, élu meilleur joueur africain en 2016. De son côté, le latéral de Naples Faouzi Ghoulam, actuellement blessé, est retenu dans la liste des remplaçants. Outre Mahrez, l'équipe-type des absents du Mondial 2018 comprend deux autres joueurs africains, le défenseur ivoirien de Tottenham Serge Aurier et le Gabonais Pierre- Emerick Aubameyang.